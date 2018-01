Marc Girardelli n’arrivait pas à la cheville de Bernhard Russi: il n’est plus le consultant de SRF!

Il a beau posséder l’un des plus prestigieux palmarès du cirque blanc, au micro il n’arrivait pas à la cheville de Bernhard Russi! Vainqueur à 46 reprises en Coupe du monde, de cinq gros globes de cristal, de quatre médailles d’or aux Mondiaux ainsi que de deux d’argent aux Jeux, Marc Girardelli n’est plus le consultant de la SRF. L’Autrichien (54 ans), qui s’était illustré sur les pistes de la planète de 1980 à 1996 pour le Luxembourg, avait relayé le populaire Uranais au début de l’hiver. Or, après trois mois d’essai, le test n’a pas été concluant. Fortement critiqué par les téléspectateurs, l’ancien skieur confondait les dates, des faits et les athlètes. Bombardés de réclamations, les patrons de la chaîne suisse alémanique ont décidé de couper son micro jeudi passé à Zagreb. «Ce rôle de consultant ne lui convenait pas», a précisé le service de communication de SRF. «J’avais aussi constaté ces dernières semaines que je n’étais pas très à l’aise dans cette fonction et qu’il était préférable que j’arrête», a estimé le principal intéressé qui avait semble-t-il sous-estimé sa mission. Le contrat a finalement été rompu d’un commun accord. C’est Marc Berthod (34 ans), vainqueur de deux épreuves de Coupe du monde à Adelboden (2007 et 2008), qui l’a remplacé à Adelboden. «C’est un très bon choix», remarque Bernhard Russi, qui se rendra pour la première fois au Lauberhorn sans mandat pour la télé. «Cela faisait plus de trente ans que je commentais les courses ici!» lâche, ému, celui qui reste encore très actif au niveau de la FIS. «Ce n’est pas compliqué de me remplacer, il ne faut juste pas comparer, poursuit l’ex-descendeur. Par rapport à Marc, je ne suis pas aussi critique que la plupart des gens. Ce qui est bien ou pas, il n’y a aucune échelle. Chacun a son style.» Le sien à l’antenne était aussi incomparable que celui d’un Hirscher sur la piste. Comme ceux de Svindal, Jansrud et Feuz qu’il voit bien gagner «selon les conditions de neige», au pied de l’Eiger. «Il suffit de prendre la liste des meilleurs, il n’y aura pas de surprise.» Pour Russi, le gagnant aura, forcément, un beau palmarès du cirque blanc…

(TDG)