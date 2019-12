Loïc Meillard 3e du combiné de Bormio

Alexis Pinturault est visiblement bien remis de la blessure contractée lundi soir lors du géant parallèle d'Alta Badia (une lésion musculaire à la cuisse gauche). Le Français, qui n'a annoncé sa participation au combiné de Bormio que samedi, a été le plus fort ce dimanche.

Douzième du Super-G matinal dominé par les spécialistes de vitesse - le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a précédé l'Italien Dominik Paris (2e à 0''03) et l'Autrichien Vincent Kriechmayer (3e à 0''35) -, Pinturault a fait ce qu'il fallait sur le (long) parcours de slalom. Il a comblé les 97 centièmes de retard qu'il comptait sur Kilde, pour finalement prendre l'avantage et le précéder de 0''51.

Urs Kryenbühl confirme

Huitième après avoir réalisé une excellente manche de Super-G, le Valaisan d'origine neuchâteloise Loïc Meillard savait qu'il avait tout pour bien faire. Il l'a confirmé en signant le deuxième meilleur chrono du slalom (derrière Pinturault) et en s'assurant la troisième place finale de ce combiné, à seulement cinq centièmes de seconde du Norvégien Kilde. Il signe ainsi le troisième podium de sa carrière, après les deuxièmes places obtenues en décembre 2018 à Saalbach (géant et slalom).

D'autres Suisses ont fait bonne figure. Huitième de la descente, Gino Caviezel a terminé au huitième rang (+2''66), juste devant Justin Murisier, qui est remonté de la 24e à la neuvième place sur le parcours de slalom (+2''95).

Quant aux purs spécialistes de vitesse, on les trouve évidemment plus loin: Stefan Rogentin est 14e (+4''35), Gilles Roulin 21e (+5''62), Urs Kryenbühl 22e (+5''81) et Niels Hintermann 23e (+5''96). Signalons que Kryenbühl, surprenant deuxième de la descente derrière Dominik Paris samedi, a confirmé ses bonnes dispositions en signant le cinquième chrono du Super-G. Quant à Luca Aerni et Sandro Simonet, ils ont été éliminés en première manche.