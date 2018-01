Les courses d'Adelboden menacées à cause d'Eleanor

La météo qui se déchaîne pourrait bien faire du tort aux épreuves de Coupe du monde d'Adelboden devant se tenir ce week-end. Après le passage de la tempête Eleanor, ce sont des coulées de boue et des glissements de terrain qui ont coupé du monde la station pendant plusieurs heures.

Our slope staff is working hard all night to have the race track ready on Saturday morning. After heavy rain fall the road to Adelboden is temporarily closed. We will send you further information tomorrow.