Les Suissesses montent encore sur le podium

Les biathlètes suisses sont décidément en forme. Une semaine après leur deuxième place d'Östersund (Suède) - le premier podium de leur histoire -, les trois sœurs Gasparin (Elisa, Selina et Aita) ainsi que Lena Häcki ont terminé à la troisième place du relais 4 x 6 km de Hochfilzen (Autriche).

Elles ont terminé à 1'04''1 de la Norvège, qui s'est imposée après avoir combl un déficit de 25 secondes, et à 0'56''1 de la Russie, deuxième.

Première relayeuse, Elisa Gasparin (28 ans) a assuré (2 fautes au tir), avant de lancer son aînée Selina (35 ans) en 7e position. Cette dernière a certes commis 4 fautes au tir, mais elle a néanmoins réussi à passer le témoin à la «petite dernière», Aita (25 ans), en troisième position. Cette dernière a conforté cette troisième place en ne commettant aucune erreur au tir.

Lena Häcki (24 ans) a cependant dû cravacher pour conserver cette place sur le podium. Elle a en effet raté la cible à quatre reprises et a été contrainte d'effectuer un tour de pénalité. Au sortir du pas de tir, Häcki était talonnée par les États-Unis, l'Ukraine, le Canada et la République tchèque. Mais elle a fait parler sa puissance pour finalement garder respectivement 05''01 et 05''02 d'avance sur l'Ukrainienne Olena Pidhrushna et la Canadienne Emma Lunder.

Ce nouveau podium permet à la Suisse d'occuper la cinquième place du classement féminin par nations (1966 points), derrière la Norvège (2395), la Suède (2124), la Russie (2103) et la France (1989).

