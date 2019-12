Les Suisses intouchables: Smith et Berry triomphent!

Fanny Smith a su dompter le brouillard et le jour blanc de San Candido pour remporter le 21e succès de sa carrière en Coupe du monde. Et de quelle manière! Positionnée en embuscade, juste derrière la Suédoise Sandra Naeslun durant les deux premiers tiers de la course, la Vaudoise a trouvé un intérieur magnifique juste avant de plonger dans le mur final. Elle n'avait alors plus qu'à gérer ce coup de maître avec son expérience et sa glisse jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est la quatrième fois que Fanny Smith s'impose dans le Haut-Adige (après 2010, 2013 et 2018).

Mais la démonstration suisse ne s'est pas limitée à la course féminine. Chez les hommes, Joos Berry a réalisé la course parfaite, qu'il a menée de bout en bout pour aller cueillir son deuxième succès en Coupe du monde. Seule une légère touchette à dans le même temps empêcher Jonas Lenheer (3e) d'offrir un doublé à la Suisse. Avec deux victoires et la moitié des places sur le podium, l'équipe suisse de ski cross était néanmoins intouchable ce dimanche à San Candido.

M.A.