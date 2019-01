Les Suisses discrets à Wengen et à Cortina

L’Italien Dominik Paris a remporté le deuxième et dernier entraînement en vue de la descente de Wengen, programmée samedi. Le vainqueur de Bormio fin décembre a devancé le Français Johan Clarey (+0’’33) et l’Autrichien Matthias Mayer (+0’’60).

Les Suisses sont restés discrets, Beat Feuz prenant toutes ses précautions pour réaliser un «mauvais» temps (10e à +1’’28). Carlo Janka s’est quant à lui classé 17e (+1’’44), Mauro Caviezel a pris la 21e place (+1’’73) tandis que Patrick Küng a chuté à quelques encablures de l’arrivée.

A noter que ce dernier entraînement ne s’est pas tout à fait disputé dans des conditions de courses, puisque le départ a été donné à 10h30, pour faciliter l’adaptation lors de l’épreuve du combiné prévue vendredi (10h30/14h). Samedi, pour la descente qui constitue l’épreuve reine, le premier coureur s’élancera à 12h30, avec une luminosité toute différente.

Lindsey Vonn dixième à Cortina

À Cortina d'Ampezzo, c'est la Norvégienne Ragnhild Mowinckel qui a été la plus rapide lors du premier des deux entraînements prévus ce jeudi, en prévision des descentes de vendredi et samedi. Sur la célèbre piste Olimpia delle Tofane, Mowinckel a précédé l’Autrichienne Tamara Tippler de 0’’06 et la Française Romane Miradoli de 0’’39. Pour son retour sur le Cirque blanc, l’Américaine Lindsey Vonn a signé le dixième chrono, avec un passif de 0’’76.

Les Suissesses n’ont pas été étincelantes. Corinne Suter a limité la casse et a pris la septième place, avec un débours de 0’’62. On trouve plus loin Jasmine Flury (12e à 0’’94), Joana Haehlen (16e à 1’’31), Lara Gut-Behrami (20e à 1’’61), Michelle Gisin (33e à 2’’49), Priska Nufer (36e à 2’’90), Wendy Holdener (45e à 3’’87) et Jasmina Suter (51e à 5’’34). (nxp)