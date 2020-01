Lauberhorn: on partira depuis le départ de réserve

«Fortes chutes de neige pendant la nuit, mais ce n'est pas suffisant pour arrêter l'équipe qui a travaillé toute la nuit»: par cette phrase, publiée ce samedi à 9h sur son compte Twitter, la Fédération internationale de ski (FIS) a confirmé que la descente de Wengen aurait lieu comme prévu.

?? Wengen Downhill: Heavy snowfalls ???? during the night, but this is not enough to stop the crew that has been working all night long. ???? Program confirmed, start at 12.30 CET from reserve start! #fisalpine

.

Big thanks to everyone working out there for the @WeltcupWengen! ???? pic.twitter.com/4B73YVtcP4