La descente de Bormio en direct

Mercredi, le deuxième et dernier entraînement en vue de la descente Coupe du monde de Bormio (ITA) avait été annulé à cause de la météo.

Due to course preparation, today's downhill is delayed and will start at 12.30 from the top start at @BormioDownhill pic.twitter.com/A9PSTZfJZd — FIS Alpine (@fisalpine) 28 décembre 2017

Les coureurs, qui retrouvent le «monstre» de la Stelvio après quatre ans d'absence, n'auront donc que l'entraînement de mardi dans les jambes avant la course. Un galop d'essai remporté par l'Italien Peter Fill, devant son compatriote Christof Innerhofer. Le meilleur Suisse, Patrick Küng, s'est classé douzième. Champion du monde en titre et actuel deuxième de la Coupe du monde de descente, Beat Feuz, qui n'a pris aucun risque, s'est classé 41e. Dernier vainqueur sur la Stelvio en 2013 et actuel leader dans la discipline, Aksel Lund Svindal n'a pas non plus forcé son talent et a pris la 9e place de cet unique essai chronométré.

Bormio sera également le théâtre d'un combiné vendredi. (ats/nxp)