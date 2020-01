La Vaudoise Elisabeth Gerritzen face au gratin mondial

C’est à Happo One, dans la vallée d’Hakuba (Japon), que les premières traces du Freeride World Tour vont être dessinées du 18 au 25 janvier (période météo) sur la face inaugurale des cinq sommets au programme de la saison. «Là-bas, l’atmosphère semble enchantée avec d’immenses forêts et de la neige généralement abondante», raconte Yann Rausis. La station japonaise accueillera le gratin du freeride pour la deuxième fois seulement, puisque l’édition 2018 avait dû être reprogrammée au Canada en raison d’une tempête de dix jours occasionnant une surcharge de neige. Blessé l’an passé lors de la deuxième étape à Kicking Horse (Canada), le freerider d’Orsières ressent encore des douleurs à son genou et son retour sur le World Tour dès la première étape est fortement compromis.

Chez les femmes, Elisabeth Gerritzen (24 ans) sera la skieuse à suivre et l’unique Suissesse alignée sur le circuit en raison de l’absence de la Valaisanne Maude Besse, qui ne s’est pas remise d’une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche subie l’hiver passé. La Vaudoise, qui dispute sa quatrième saison, s’était révélée en fin de saison passée à Verbier. Là, sur le mythique Bec des Rosses où la skieuse établie à… Verbier a passé d’une grosse chute à la victoire en un an. «C’est une relation amour-haine qui me lie à cette face», résume la Vaudoise, troisième du général après son exploit à Verbier. «Le titre mondial n’est pas une priorité. Je n’ai pas envie d’entrer dans des calculs, précise la Bagnarde d’adoption. Je ne skie pas pour ça.»

Carl Renvall de retour

Mais, forcément, une nouvelle victoire sur le Bec qu’elle a dompté en mars passé (sa seule victoire à cet échelon) serait d’autant plus belle que l’Xtreme fêtera son 25e anniversaire cette année. «Gagner à Verbier, c’est comme une drogue, image la freerideuse. J’ai envie de revivre ça!» Au total, ils seront quarante-neuf athlètes répartis dans quatre catégories (11 skieuses, 23 skieurs, 6 snowboardeuses et 9 snowboardeurs) dont un autre skieur suisse qui fait son retour parmi les meilleurs mondiaux cette saison. À 22 ans et après une première expérience compliquée sur le World Tour en 2017, le Valaisan Carl Renvall est prêt à emmagasiner de l’expérience. «La dernière fois, je n’avais pas la tête à la compétition, concède le skieur de Verbier. Mais cette année je suis prêt à tout donner!»