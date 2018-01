La 4e étape du Tour de Ski reprogrammée

La quatrième étape du Tour de Ski à Oberstdorf, un sprint en style classique, a été annulée après le prologue de l'épreuve des dames. Les fortes rafales de vent ont fait s'envoler les banderoles publicitaires sur le parcours et la sécurité des athlètes n'est plus garantie.

Dans l'histoire du Tour de Ski, c'est la première fois qu'une étape doit être annulée en cours de compétition. A l'occasion de l'édition inaugurale en 2006-2007, les deux premières étapes n'avaient pu se dérouler en raison du manque de neige.

Quand le sapin est déraciné, le fondeur rentre au bercail ????????

Sprint d’Obertsdorf annulé #TourDeSki #TempêteEleanor

???? Paolo Riva pic.twitter.com/T4FLum4xpW — Simon Dos Santos (@SimonDSantos) 3 janvier 2018

Après des heures de discussion, le jury a décidé de faire évoluer les épreuves de jeudi à Oberstdorf. Plutôt que les courses en mass start et en style libre prévues au programme (10 km pour les dames, 15 pour les messieurs), un format hybride sera mis sur pied afin de ne pas trop pénaliser les sprinters. Les dames effectueront quatre fois une boucle d'1,8 km. Les messieurs feront eux six tours. Le départ se fera en mass start et sera toujours en style libre.

Ce changement de format pourrait faire le bonheur de Dario Cologna en vue de la victoire au général. Le Grison est certainement un moins bon sprinter que le Russe Sergeï Ustyugov, son suivant immédiat au classement. Il n'aurait d'ailleurs pas été surprenant que Cologna abandonne sa place de leader au terme du sprint en style classique. Ustyugov, le vainqueur de la dernière édition du Tour de Ski, se retrouve actuellement à 22''6 derrière le Suisse.

Chez les dames, Laurien van der Graaff, victorieuse du sprint à Lenzerheide, avait pris le 7e rang du prologue avant l'annulation. Nadine Fähndrich s'était classée 15e. Comme attendu, Nathalie von Siebenthal n'avait pas pu se qualifier pour les quarts de finale (top 30). La Bernoise pointait au 47e rang. La course fut finalement annulée avant son terme. (ats/nxp)