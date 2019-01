Killian Peier explose son record à Innsbruck

Les signes enregistrés après les entraînements (3e et 4e) et la qualification de jeudi (5e) sur le mythique tremplin du Bergisel d'Innsbruck n'ont pas menti. Le sauteur du SC Vallée de Joux s'y sentait bien et il a confirmé lors de la troisième étape de la Tournée 2018-2019 qu'il tenait la forme de sa carrière. Killian Peier est entré pour la première fois dans le top 10 d'une épreuve de Coupe du monde. Son meilleur résultat était jusqu'ici un 12e rang, obtenu au début du mois de décembre en Russie.

Le Suisse a pris une bonne 11e place de la première manche, avec un saut mesuré à 127 mètres. Il a ensuite fait mieux que confirmer, en devant se battre contre les conditions lors de son deuxième bond, qu'il a plaqué à 123 mètres. Les compensations en raison des aléas météorologiques défavorables ont fait le reste: le Sarrazin de 23 ans prenait la tête provisoire du concours et ne devait la lâcher que de longues minutes plus tard, lorsque le Polonais Kamil Stock, porté par la brise, s'est envolé au-delà de la marque des 130 mètres. Cinq autres athlètes seulement ont ensuite réussi à devancer Peier à leur tour.

Simon Ammann n'a pas regretté son voyage en Autriche non plus (17e). Le St-Gallois de 36 ans a encore réussi une performance de choix, par rapport à son début de saison complètement raté. Le sauteur du Toggenburg s'est posé à 125 et 123 mètres 50 et peut viser un top 15 au terme de la Tournée et du concours de Bischofshofen, prévu dimanche. Andreas Schuler a pour sa part pris la porte au terme de la manche initiale, ne réussissant qu'un bond à 111 mètres.

Le concours a été écrasé par le Japonais Ryoyu Kobayashi, qui s’envole ainsi en tête de la compétition austro-allemande. Le grand dominateur de cette saison de Coupe du monde a posé ses spatules à 136,5 et 131 mètres, laissant son dauphin, l’Autrichien Stefan Kraft, à plus de douze points. Le troisième, le Norvégien Andreas Stjernen, pointe à plus de 24 unités! Kobayashi attaquera l’ultime levée de la Tournée avec un énorme matelas de quasiment 40 points de bonus sur Markus Eisenbichler à Bischofshofen, qui s’est raté vendredi (11e). Son seul vrai défi sera de viser un rare Grand Chelem. (nxp)