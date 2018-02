Je suis un peu triste. Ou fâché. Ou un peu des deux. Quand je repense à cette aire d’arrivée de la descente à moitié vide, je ne peux pas m’empêcher de soupirer. Franchement… C’est la discipline reine du ski alpin, l’un des rendez-vous incontournables des Jeux d’hiver. Svindal, Jansrud et Feuz, ces trois immenses champions méritaient mieux que monter sur le podium devant trois pelés. On exagère la moindre, mais quand même!

En me baladant dans le parc olympique de Gangneung, à 50 kilomètres de là, je me pose des questions. Où sont les gens? Les épreuves chères aux Coréens mises à part (sur la glace et en freestyle), l’engouement autour de ces JO me paraît globalement décevant, en tout cas pour le moment. Je m’arrête et réfléchis quelques secondes pour tenter de déceler l’une ou l’autre piste d’explication.

«Mais qu’est venu faire ici le CIO, avec les Jeux olympiques et ses milliards d’investissements?»

Il y a la distance, qui freine sans doute les ardeurs des potentiels spectateurs européens ou nord-américains. Il y a la culture locale, dans laquelle tous les sports d’hiver ne semblent pas faire partie des centres d’intérêt favoris. Il y a le climat polaire. Et il y a le prix des billets d’entrée, qui rebutent à peu près tout le monde, les Coréens en tête.

Mais qu’est venu faire ici le CIO, avec les Jeux olympiques et ses milliards d’investissements? Dans cette région perdue, pauvre, où les collines font office de montagnes. Au milieu d’un champ d’éoliennes qui indiquent plutôt clairement que le vent, grand dominateur des cinq premiers jours de compétition (au grand dam des athlètes), est tout sauf rare.

Il ne me reste plus qu’à espérer que la tendance puisse encore s’inverser. Que le spectacle sera suffisamment grand pour occulter tout cela. Et que ce qui a été construit ou aménagé pour ces JO soit profitable aux locaux. Au moins en partie. (TDG)