Hirscher se brise la cheville à l'entraînement

Marcel Hirscher (28 ans) s'est fracturé la malléole latéral de la jambe gauche! L'Autrichien, vainqueur du classement général de la Coupe du monde ces six dernières saisons - série inédite -, s'est blessé lors d'une chute à l'entraînement et devra porter un plâtre pendant six semaines.

Hirscher a eu de la chance dans son malheur puisque aucune intervention chirurgicale n'est nécessaire. L'Autrichien a chuté en slalom alors qu'il effectuait son premier jour d'entraînement sur la neige, sur le glacier du Mölltaler. Il a immédiatement été héliporté à l'hôpital de Salzbourg.

Incertitudes pour le début de la Coupe du monde

On ne sait pas encore exactement combien de temps durera la convalescence du double champion du monde. «Il est impossible de dire s'il sera rétabli pour la reprise de la Coupe du monde», le 29 octobre à Sölden, a indiqué un porte-parole de la Fédération autrichienne (ÖSV).

L'Autrichien a posté sur internet un photo de lui à la piscine, avachi dans une bouée avec, bien évidence, sa jambe gauche plâtrée de la base des orteils jusqu'en haut du tibia. Il a également mis en ligne une vidéo de sa chute avec pour commentaire: «Il faudra malheureusement attendre un peu pour la prochaine journée sur les skis...»

time for a break ???? pic.twitter.com/uOJKUSBtSw — Marcel Hirscher (@MarcelHirscher) 17 août 2017

(ats/nxp)