Gut: «Mon meilleur niveau n’est pas loin»

Lara Gut, comment est-ce que vous considérez ce top 15 pour commencer la saison?

En première manche ça s’est bien passé, j’ai réussi à skier comme je le voulais. C’était moins compliqué que ce à quoi je m’attendais. Et ça c’est positif, parce que l’année passée le slalom géant avait toujours été une bataille, je n’étais jamais parvenue à trouver le rythme.

Et la deuxième manche?

Sur cette piste, il faut se battre, il faut mettre du rythme, et j’ai eu de la peine, oui. Ça a un peu viré au cauchemar sur le second parcours, dans ces mauvaises conditions, parce que je suis encore en train de chercher mon début de virage. Mais franchement par rapport à l’année passée, c’est un autre monde. Ok, j’ai mal interprété la deuxième manche, mais les sensations étaient là.

Que retenez-vous de positif dans votre technique?

En deuxième manche, dès que j’ai commencé à appuyer sur le ski, j’ai fait un des meilleurs temps sur un secteur. Donc ça me montre que mon meilleur niveau n’est pas très loin, il faut juste que je continue à travailler dans la bonne direction. Ça va revenir.

A vous entendre, il y a une grande amélioration par rapport à l’hiver dernier?

Evidemment. L’hiver passé, j’ai galéré toute la saison en slalom géant. Tandis que là j’ai vraiment senti que j’avais de la marge. Il y a des signes qui montrent que je suis bien sur mes skis, sinon je serai complètement perdue. Alors que là je sais exactement ce qu’il manque.

Vous êtes optimiste pour la suite dans cette discipline?

Je suis consciente que je ne suis pas encore en train de skier comme j’ai pu le faire par le passé. Mais c’est aussi beaucoup mieux que ce que j’ai déjà pu montrer. Ça fait dix ans que je suis sur la Coupe du monde. Il y a des hauts et des bas, simplement. Je ne pars pas de cette course en souriant et en me disant que ma course était géniale, mais je prends le positif parce que je sais où je dois encore progresser. (nxp)