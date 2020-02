Gerritzen: «J’aimerais sortir de ma zone de confort»

Son entame de saison est presque parfaite. «Je suis une perfectionniste, donc je peux mieux faire, sourit Elisabeth Gerritzen, troisième des deux premières étapes du Freeride World Tour. Ses ambitions ont été renforcées par sa victoire sur le mythique Bec des Rosses en mars passé, où ce succès de prestige a contribué à la libérer mentalement. «Au départ, je repense souvent à ma victoire de Verbier, confie la Lausannoise. Avant, je doutais de mériter ma place parmi l’élite mondiale et de ma capacité à gérer mes nerfs en compétition. Gagner sur la plus terrible des faces a tout changé».

La Vaudoise entame son mois de mars décisif en pleine confiance, convaincue de pouvoir encore franchir un cap ce week-end en Andorre. «J’aimerais sortir de ma zone de confort en choisissant des lignes plus audacieuses et en me montrant plus créative, détaille-t-elle. La vitesse et la technique, mes qualités principales, doivent compenser le manque de figures pour avoir une chance de m’imposer». Si le niveau du ski féminin a explosé cette saison, sauter plus haut et plus fort est devenu gage de succès pour régner sur le freeride mondial. Lors de la dernière étape à Kicking Horse (Canada), la Néo-Zélandaise Jessica Hotter s’est imposée grâce à d’énormes sauts parfaitement exécutés, alors que sa dauphine italienne Arianna Tricomi a fait parler son passé de freestyleuse pour réussir un 360°.

Un poids en moins

De retour en Europe, le circuit mondial s’arrête en Andorre ce vendredi puis à Fieberbrunn (Autriche) le week-end suivant, avant la finale sur le mythique sommet valaisan fin mars. Là, sur des faces plus raides et engagées qui conviennent mieux à ses qualités, Elisabeth Gerritzen, qui a déjà quasi validé sa qualification parmi les six finalistes de Verbier, va pouvoir skier avec ce poids en moins. Depuis son retour du Canada, la Vaudoise a répété ses lignes sur les pentes raides de Verbier, où elle passe la majorité de son temps avec ses potes suisses du circuit.

En freeride, les entraîneurs sont absents et la liberté d’exécution n’est contrariée que par la sanction de la notation du jury, lors des cinq étapes du calendrier. Depuis ses débuts dans l’élite mondiale il y a quatre ans, Elisabeth Gerritzen est toutefois suivie par le préparateur physique Antoine Borgeaud. «Elle a progressé dans tous les domaines et notamment en endurance, son point fort», souligne le coach sportif. Le travail consiste à renforcer la stabilité, les articulations, le dos ainsi que les muscles ischio-jambiers pour absorber les violents chocs que subissent les freeriders. «On travaille aussi l’adaptation de sa posture qui doit faire face à de nombreux imprévus», précise le préparateur physique. Il y a an, Elisabeth Gerritzen avait réussi le «run de sa vie» pour s’imposer à Verbier et terminer troisième du classement mondial. «Le titre de championne du monde? J’y pense, mais je n’ai pas envie de susciter trop d’attentes et ça reste mathématique», relativise la skieuse. Il lui reste deux étapes afin d’arriver au sommet lors du 25e anniversaire de l’Xtreme.