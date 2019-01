Ferstl vise juste, Suisses largués

Quand Josef Ferstl entre dans le top 4 d’une course de Coupe du monde, il fait forcément fort. L’Allemand ne compte que deux classements parmi les quatre meilleurs au cours de sa carrière, mais il l’a emporté à deux reprises! Dimanche, en Autriche, il est parti avec le dossard numéro 1 et le public n’a plus vu que du rouge s’allumer ensuite.

Cette épreuve sur la Streif s’est jouée à coups de centièmes de secondes. Le Français Johan Clarey a terminé deuxième, avec huit centièmes de retard, deux centièmes devant son suivant Dominik Paris (It). Les dix-sept premiers se sont tenus en simplement 0’’75! Des écarts infimes, alors que le tracé qui était proposé aux athlètes semblait pourtant sélectif.

Les Suisses n’ont pas profité de la situation pour briller. Ils ont réalisé un tir groupé entre les 13e et 15e places, par l’intermédiaire de Mauro Caviezel, Marco Odermatt et Thomas Tumler. Beat Feuz, lui, semblait parti pour réaliser une grosse performance, sans doute son meilleur résultat dans la discipline cette saison, mais a fini par sortir du tracé. (nxp)