Fähndrich échoue à deux centièmes du podium

A l’occasion du sprint de Coupe du monde disputé samedi à Dresde (All), Nadine Fähndrich (23 ans) a pris une excellente 4e place. Son meilleur résultat sur le circuit en sprint restait jusqu’ici un 5e rang obtenu l’an dernier à Québec. La fondeuse lucernoise peut avoir quelques regrets d’avoir manqué son premier podium en Coupe du monde, puisqu’elle a fait pratiquement toute la course à la deuxième place, mais n’a pas pu résister à la remontée de l’armada suédoise dans la dernière ligne droite. Il a fallu recourir à la photo-finish pour établir que Fähndrich avait été battue par Jonna Sundling et ainsi manqué le top 3 pour seulement 2 centièmes de seconde!

Devant Sundling, deux autres Suédoises complètent le podium. Stina Nilsson, leader de la Coupe du monde, s’est imposée en 3’48’’49 devant sa compatriote Maja Dahlqvist. La Grisonne Laurien van der Graaf a quant à elle été éliminée en quarts de finale.

Chez les messieurs, le Vaudois Jovian Hediger et le Schaffhousois Roman Schaad ont subi le même sort. La victoire a souri au Norvégien Sindre Bjoernestad Skar, devant le Russe Gleb Retivykh et un autre Norvégien, Erik Valnes. (nxp)