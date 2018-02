En route pour le doublé le plus dingue des JO

C’est toute une histoire. Tout un personnage. Dans la salle de conférence de presse de Jeongseon, Ester Ledecka (22 ans) porte encore son masque. “Je n’étais pas autant préparée que d’autres à m’asseoir devant vous. Je ne suis pas maquillée.” Explosion de rire dans l’assistance. “Honnêtement, quand j’ai franchi la ligne, j’ai cru qu’il y avait une erreur de chrono.”

A la surprise générale, la médaille d’or du Super-G est bien pour la Tchèque au dossard No 26, double championne du monde de slalom parallèle... en snowboard. Sensationnel. Impensable une minute et demie plus tôt. Demandez à Anna Veith, au final deuxième à un centième. Ou à Lara Gut, privée du bronze pour le même écart. “J’ai qu’une envie c’est pleurer”, a lâché la Tessinoise, la gorge nouée.

Le sacre d’Ester Ledecka doit en remettre plus d’une en question. Il a également le mérite d’apporter dans ce microcosme un vent de fraîcheur et de coolitude. Une touche snowboard, en quelque sorte. La native de Prague, elle, manie les deux depuis l’âge de 5 ans. Au plus haut niveau depuis vingt-quatre mois seulement, pour ce qui est du ski alpin, où son meilleur résultat était jusqu’à samedi une septième place en descente. Son agenda ressemble à un patchwork dans lequel les différentes plages d’entraînements et de compétitions se croisent sans arrêt. A l’instar de ses deux staffs de coaches. Voilà qui doit nécessiter une sacrée organisation sur le plan logistique et physique.

Des gens la conseillant de se spécialiser dans une seule discipline, au risque de ne jamais parvenir à percer, elle en a entendus. Sans les écouter. Son pari est réussi. Mais la Tchèque ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. A PyeongChang, elle chaussera aussi son autre outil de glisse de prédilection. Pour signer une première au sein d’une même quinzaine olympique, au niveau de la participation mais pas que. Car Ester Ledecka s’élancera samedi prochain du sommet du Phoenix Snow Park de Bokwang avec le statut de championne du monde en titre de slalom géant parallèle. Et donc la perspective de réaliser le doublé le plus dingue de l’histoire des JO.

Comme si elle n'en avait pas assez, elle a également dans un coin de sa tête les Jeux d'été de Tokyo (2020), qu'elle se verrait bien disputer sur une planche… à voile. Vous avez dit hyperactive?