Du baume au cœur pour Lara Gut-Behrami

Lara Gut-Behrami arrive en forme au bon moment, à quelques jours du début des Mondiaux de Are, en Suède. La Suissesse de 27 ans est montée sur la troisième marche du podium à Garmisch-Partenkirchen, seulement battue par Nicole Schmidhofer et Sofia Goggia. La Tessinoise avait terminé 2e à St-Moritz au début du mois de décembre, mais c’était là son seul classement dans le top 5 depuis plus d’une année.

Schmidhofer s’avancera quant à elle en tant que grande favorite lors des Championnats du monde. A 29 ans, l’Autrichienne tient tout simplement la forme de sa vie et peut rêver défendre victorieusement son titre du super-G, remporté il y a deux ans à St-Moritz. Elle a fêté samedi son troisième succès sur la Coupe du monde, tous remportés cette saison.

L’athlète de l’Union Schönberg-Lachtal se méfiera toutefois de sa dauphine du jour Sofia Goggia, déjà 2e pour sa première course après avoir subi une fracture de la malléole du péroné droit à l'entraînement en octobre dernier. L’Italienne a toujours affirmé qu’elle serait de retour au premier plan à la fin du mois de janvier, elle a tenu parole.

Une autre Suissesse a brillé, dans la station bavaroise: Corinne Suter. Déjà à l’aise lors des entraînements, la Schwytzoise de 24 printemps a flirté avec son meilleur résultat en carrière. L’Helvète a terminé 6e. Il n’y a guère qu’à Val d’Isère il y a trois ans (5e), à Lake Louise en décembre 2016 (4e) et à Cortina d’Ampezzo il y a huit jours (4e) qu’elle a fait mieux. Joana Hählen et Jasmine Flury sont quant à elles reléguées à près d’une seconde et demie. (nxp)