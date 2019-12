Doublé italien au Super-G de St-Moritz

Sofia Goggia devant Federica Brignone: les Italiennes ont réalisé le doublé au Super-G de Coupe du monde de St-Moritz. Elles ont même fait une course quasi identique, puisqu'elles ne sont finalement séparées que d'un centième de seconde! Troisième à 13 centièmes, l'Américaine Mikaela Shiffrin complète le podium.

Les Suissesses n'ont donc pas réussi à monter sur le podium. En regain de forme, Lara Gut-Behrami a été la meilleure d'entre elles. Elle termine à la cinquième place (0''72), juste devant Corinne Suter (sixième à 0''87). On trouve un peu plus loin, à égalité à la douzième place, Michelle Gisin et Wendy Holdener (+1''02). Priska Nufer (21e à 1''69), Rahel Kopp (27e à 2''11), Joana Haehlen (33e à 2''44) et Nathalie Groebli (35e à 2''71) sont plus attardées encore.