Deux Suisses dans les huit premiers à Meraker

Deux Suisses se sont mis en évidence lors du 34 km style libre de Coupe du monde qui s'est disputé ce jeudi après-midi à Meraker, en Norvège. Le Grison Dario Cologna s'est classé sixième et l'Uranais Roman Furger huitième.

Tous deux faisaient partie d'un groupe de neuf coureurs (avec six Norvégiens et un Russe) qui se sont battus jusqu'au bout pour la deuxième place, loin derrière le vainqueur, le Russe Alexander Bolshunov, leader de la Coupe du monde.

Au final, Bolshunov a précédé quatre Norvégiens, Johannes Hoesflot Klaebo (+51''7) et Emil Iversen (+51''8) montant sur le podium aux respectivement deuxième et troisième places. Cologna termine sixième à 55''1 et Furger huitième à 55''4.

Les autres Suisses ont fini plus loin dans le classement. On trouve Jason Rüesch au 29e rang (+3'39''7), Beda Klee au 41e (+4'07''6) et Jonas Baumann au 53e (+5'31''4).

