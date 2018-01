Dario Cologna s'impose à Seefeld en patron

Dario Cologna a marqué les esprits lors du 15 km libre de Seefeld. Le Grison s'est imposé de manière irrésistible pour signer sa 25e victoire en Coupe du monde. Il a devancé le Canadien Alex Harvey et le Norvégien Martin Sundby.

Super Dario. Pour la dernière course avant les Jeux olympiques de Pyeongchang, le Grison a mis tout le monde d'accord. Dans la dernière difficulté, le Grison de bientôt 32 ans a attaqué et personne n'a pu se glisser dans son sillage. La puissance du récent vainqueur du Tour de Ski a particulièrement impressionné. Parfaiteemnt posé sur ses bâtons, le skieur du Val Müstair a découpé la bosse en donnant parfois la sensation de voler.

Il lui a suffi ensuite de gérer la descente pour aller cueillir sa 25e victoire en Coupe du monde. Derrière le Grison, on retrouve ses deux dauphins du Tour de Ski, mais dans le désordre. Alex Harvey a dominé Martin Sundby au sprint. Les autres Suisses ont cédé dans la dernière difficulté. Jonas Baumann a terminé 25e, Candide Pralong 34e et Toni Livers 51e.

Haywood UPDATE: Great Day for ???????? at Seefeld W Cup. Cologna drops the field with a few hundred m. to go, @alex_harvey outsprints Sundby for 2nd! @devonkershaw 30, @graemekillick 31 pic.twitter.com/SqKcPPXfc4