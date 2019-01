Cortina rime avec bérézina pour les Suissesses

La deuxième descente dames de Cortina d'Ampezzo a tourné à la bérézina pour les Suissesses. Seule Michelle Gisin a réussi à surnager: après le passage des 33 premières concurrentes, elle occupait le septième rang, à 1''25 de la nouvelle reine de Cortina, l'Autrichienne Ramona Siebenhofer, qui avait fêté son premier succès en Coupe du monde la veille lors de la première descente.

Il faut plonger dans les profondeurs du classement pour trouver trace des cinq autres Suissesses en lice: Jasmine Flury occupait le 19e rang (+1''79), Joana Haehlen le 21e (+2''17), Lara Gut-Behrami le 22e (+2''21), Wendy Holdener le 26e (+2''45), Corinne Suter le 31e (+2''78, alors qu'elle avait terminé au pied du podium vendredi) et Priska Nufer le 33e (+3''29).

«C'est vraiment une période difficile à traverser, admettait Lara Gut-Behrami au micro de SRF. Il me manque un certain relâchement, qui pourrait faire que toutes les petites choses qui me manquent se fassent naturellement. Je dois continuer à travailler, à courir, et espérer que tout reviendra.»

A l'autre bout du classement, Siebenhofer a précédé sa compatriote Nicole Schmidhofer de quatre petites centièmes secondes, et la Slovène Ilka Stuhec de 0''51. Quinzième la veille pour son retour à la compétition, l'Américaine Lindsey Vonn s'est rapprochée des premières places: elle a pris la neuvième place, à 1''36 de Siebenhofer. (nxp)