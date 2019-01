Corinne Suter frôle le podium à Cortina

Corinne Suter a sauvé le bilan suisse, sur la mythique piste italienne Olimpia delle Tofane. Comme lors des entraînements, la Schwytzoise a été la seule de sa délégation à briller. Michelle Gisin a sauvé les meubles en finissant 13e, à plus d’une seconde. Derrière elles, Jasmine Flury, Lara Gut-Behrami, Wendy Holdener et Joana Hälen ont terminé bien plus loin et déçu, tandis que Priska Nufer est tombée.

C’est l’Autrichienne Ramona Siebenhofer qui a mis tout le monde d’accord, au terme de cette descente «sprint» - la piste italienne a été amputée de sa partie sommitale. Elle a largement devancé la Slovène Stuhec Stuhec, de 4 dixièmes. Le podium a été complété par l’Autrichienne Stephanie Venier (3e à 0’’46).

Siebenhofer (27 ans) n’avait jamais fait mieux que 3e sur le cirque blanc, à Val Gardena en décembre dernier et à Lake Louise il y a trois ans. Lindsey Vonn a quant à elle retrouvé la compétition avec un résultat mitigé. L’Américaine de 34 ans, qui avait obtenu son premier podium de Coupe du monde sur cette même piste il y a… 15 ans, a terminé à plus d’une seconde, tout juste dans le top 15. (nxp)