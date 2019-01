Corinne Suter égale son meilleur résultat

Il fallait un gros cœur pour s’imposer dimanche, sur les pentes de la station bavaroise. La descente du Kandahar a été émaillée de nombreuses chutes et de plusieurs interruptions. Il a fallu attendre près d’une heure et 30 minutes pour que les 22 premières en terminent! L’Autrichienne Stephanie Venier en a profité pour gagner sa première course de Coupe du monde, à 25 ans.

Les organisateurs de l’épreuve ont quelque peu faussé les résultats des deux Suissesses Joana Hählen et Corinne Suter, parties tôt. La course a, en effet, été interrompue de longues minutes pour raboter un saut au milieu du parcours, après que les porteuses de petits dossards se sont envolées sur une cinquantaine de mètres.

Suter a tout de même terminé 4e, confirmant ses excellents entraînements. La Schwytzoise a ainsi égalé ses meilleurs résultats en Coupe du monde glanés à Cortina D’Ampezzo il y a dix jours et à Lake Louise en décembre 2016. Mais le podium semble toujours se refuser à elle. Pour mieux surprendre aux Mondiaux de Are à venir?

Une nouvelle pause a été imposée avant le passage du No 10 de Venier, qui en a profité pour faire mieux que le chrono de référence signé jusqu’ici par Sofia Goggia. L’épreuve a encore pris du retard dans la foulée, après l’impressionnante chute, heureusement sans grosses conséquences, de l’Autrichienne Cornelia Hütter. Federica Brignone a elle aussi fini au sol… La course a fini par être définitivement arrêtée après 42 athlètes, «pour des raisons de sécurité».

Malgré son podium de la veille en super-G, Lara Gut-Behrami n’a pas retrouvé ses sensations dans l’épreuve-reine. La Tessinoise a terminé à presque une seconde et demi de la gagnante du jour et fini à la 12e place. Il s’agit tout de même de son deuxième meilleur résultat de l’exercice, après son 8e rang de Val Gardena en décembre. (nxp)