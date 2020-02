Corinne Suter: «Je ne réalise toujours pas»

Corinne Suter a résisté à la pression ce samedi. Après sa bonne opération de la veille à Crans-Montana (2e derrière Lara Gut-Behrami), la Schwytzoise de 25 ans pouvait s’assurer son premier globe de cristal de la descente lors de la deuxième course organisée sur le Haut-Plateau.

Elle a devancé ses deux dernières rivales, la Tchèque Ester Ledecka et l’Italienne Federica Brignone, mais, comme vendredi, elle a une nouvelle fois été devancée par la Tessinoise, cette fois pour 2 centièmes de seconde seulement. L'Autrichienne Nina Ortlieb a failli empêcher ce doublé suisse, mais elle a terminé au troisième rang, à cinq centièmes seulement de Gut-Behrami.

Deuxième derrière Lara Gut-Behrami , Suter ne peut plus être rejointe au classement général de la descente, alors qu’il ne reste plus qu’une course au programme (la finale de Cortina d'Ampezzo). Avec un total de 477 points, elle devance dans l'ordre Ledecka (322), Brignone (320) et Gut-Behrami (288). La skieuse de Schwytz succède à la Valaisanne Chantal Bournissen, qui était la dernière Suissesse à avoir remporté ce globe de cristal. Un succès vieux de 29 ans.

Au classement général, Corinne Suter gagne deux rangs pour se retrouver quatrième (777 points). Elle n'est devancée que par Mikaela Shiffrin (1225), Federica Brignone (1198) et Petra Vlhova (1139).

Corinne Suter a de quoi avoir le sourire. Image: Keystone.

«Je ne réalise toujours pas ce que cela signifie, a-t-elle déclaré de longues minutes après avoir franchi la ligne d’arrivée. Tous mes proches sont présents à Crans-Montana. Je me réjouis de fêter avec ça avec eux. Enfin, la pression va descendre un peu maintenant.» Alors que ce globe lui tendait les bras depuis sa course de vendredi, cela n’a pas été facile pour elle de gérer ces dernières heures. «Je me sentais très fatiguée ce matin parce que j’ai très mal dormi cette nuit. Mais je savais que je pouvais tout donner sur cette descente. Ma course n’a pas été parfaite mais cela a suffi.»

Quant à Lara Gut-Behrami, elle savourait évidemment cette deuxième victoire consécutive. «C’est un plaisir de réussir à nouveau à skier comme ça, en étant libérée, a-t-elle confié dans l’aire d’arrivée après sa 26e victoire en Coupe du monde, la deuxième en deux jours. La neige était plus difficile aujourd’hui, c’était un peu de la soupe. J’ai malgré tout pu continuer à attaquer.” La Tessinoise a aussi rendu hommage à sa coéquipière Suter. “La dernière fois qu’une Suissesse a gagné le classement de la descente, c’était mon année de naissance (ndlr: 1991), a-t-elle rappelé. C’est amplement mérité pour Corinne.»

Les autres Suissesses ont terminé plus attardées: Priska Nufer est 14e (+1''00), Joana Hählen 25e (+1''60) et Michelle Gisin 30e (+2''46). Jasmine Flury et et Juliana Suter n'ont pour leur part pas terminé la course.

Ce nouveau doublé permet évidemment à la Suisse d'augmenter son avance en tête du classement par nations: avec un total de 7752 points, elle devance désormais l'Autriche (6872) de 880 points, et l'Italie (5761) de 1991 points.

