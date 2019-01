Carton autrichien à Zagreb, les Suisses placés

Un Autrichien peut en cacher un autre. Grand habitué de la plus haute marche du podium, Marcel Hirscher devra batailler dimanche, à partir de 15h30, pour s'imposer sur le slalom de Zagreb.

La star du cirque blanc a dû se contenter de la place de dauphin à l'issue de la première manche. C'est son compatriote Marco Schwarz, vainqueur du City Event d’Oslo mardi, qui lui a volé la vedette entre les piquets croates. Manuel Feller complète le tiercé de tête.

Après le passage des trente premiers skieurs, plusieurs Suisses pouvaient encore espérer un podium. Ramon Zenhäusern est 7e à 81 centièmes de Schwarz et Daniel Yule 8e à 88 centièmes. Luca Aerni (11e à 1'28) et Loïc Meillard (11e à 1'56) sont plus loin.

(nxp)