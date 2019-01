C’est Noël en janvier!

Marcel Hirscher aime les défis et semble s’en imposer presque volontairement en y allant tranquillement en première manche. Mais pour la deuxième fois d’affilée, l’Autrichien n’a pas réussi à remonter tout le monde l’après-midi et s’est incliné face à Clément Noël. Le jeune Français de 21 ans a été impérial sur le deuxième tracé et l’a emporté pour 29 centièmes. Son deuxième succès de rang, lui qui n'avait jamais gagné avant Wengen...

Ramon Zenhäusern avait pourtant frappé fort en première manche, prenant la tête de l’épreuve devant les deux Français Noël et Pinturault. Il avait aussi eu la bonne idée de rester sur la piste, ce tracé ayant tourné à la «boucherie», pour les gros numéros de dossards notamment. Mais le Haut-Valaisan a craqué ensuite, se classant finalement 6e. Au total, 39 skieurs (!) avaient été éliminés en matinée, sur les 79 coureurs en lice. Les Suisses Tanguy Nef, Reto Schmidiger, Marc Rochat et Luca Aerni étaient du lot.

Leur compatriote Daniel Yule est arrivé en bas, lui, mais était déçu de sa performance. Simplement 21e de la première manche, il n’a pas réussi de folle remontée et a dû se contenter de la 18e place. Loïc Meillard est sorti de la piste en début d’après-midi, après une première descente moyenne (16e). Sandro Simonet (25e) aurait pu enjoliver ce résultat d’ensemble, mais n’a pas confirmé sa belle prestation du premier tracé (9e) en craquant sur le bas. (nxp)