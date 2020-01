Brignone et Vlhova victorieuses ex-aequo à Sestrières

Final incroyable lors du géant de Sestrières: les trois skieuses qui sont montées sur le podium ne sont en effet séparées que par... un centième de seconde!

L'Italienne Federica Brignone (meilleur temps de la première manche) et la Slovaque Petra Vlhova (2e à 0''17 le matin) se sont en effet partagé la victoire, terminant toutes les deux dans le même temps de 2'21''15. La deuxième marche du podium étant restée vide, l'Américaine Mikaela Shiffrin est montée sur la troisième, elle qui a terminé à... 0''01 des deux gagnantes du jour.

Derrière ce trio de choc, la Suissesse Wendy Holdener a terminé à la quatrième place, avec un retard de 0''38 sur Brignone et Vlhova. Il s'agit du deuxième meilleur résultat de sa carrière en géant, après sa troisième place à Courchevel le 17 décembre dernier.

Les autres Suissesses ont terminé bien plus loin dans le classement. Michelle Gisin termine 16e (+2''80), Andrea Ellenberger 21e (+3''38) et Lara Gut-Behrami 23e (+3''69). La Valaisanne d'origine neuchâteloise Mélanie Meillard n'avait pas réussi à se qualifier pour la deuxième manche (43e à 3''29 sur le premier tracé), pas plus qu'Aline Danioth et Simone Wild.

Grâce à cette victoire partagée, Brignone augmente son avance au classement de la discipline. Avec un total de 375 points, elle précède désormais Shiffrin de 61 points. L'Américaine reste en tête du classement général. Avec 946 points, elle précède largement Vlhova (2e, 713), Brignone (3e, 665) et Holdener (4e, 467 points).