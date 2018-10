Brignone en tête, Holdener et Gut dans le top 10

Blessée au mois d’août, Federica Brignone (28 ans) a réussi un retour convaincant pour l'ouverture de la Coupe du monde à Sölden en Autriche. Dans des conditions très difficiles - avec de la neige, du brouillard et du vent - l’Italienne a remporté la première manche devant Vitkoria Rebensburg (+0.24) et Tessa Worley (+0.40). Mikaela Shiffrin, 4e, est restée en retrait à six dixièmes de Brignone. Le départ avait été abaissé pour limiter l'impact du vent sur les performances des skieuses.

Côté suisse, la Schwytzoise Wendy Holdener a perdu beaucoup de temps sur la partie la plus raide de la piste pour se place à à la 7e place provisoire (+1.72). La bonne surprise est venue de Lara Gut, 10e malgré un dossard élevé (+1.95). La Tessinoise avait été à la peine la saison dernière dans cette discipline technique.

La polyvalente Michelle Gisin, qui s'est élancée en 31e position, a décroché une bon 15e rang sur le premier tracé.