Bobeurs russes en Coupe du monde, mais pas aux JO

Courant novembre 2017, sept sportifs russes, dont Alexander Tretiakov, en or à Sotchi, et la médaillée de bronze en skeleton Elena Nikitina, ont été disqualifiés des JO 2014 par le CIO, et été bannis à vie des JO, en raison de leur implication dans le scandale de dopage institutionnalisé dans le sport russe.

La Fédération internationale de bobsleigh et de skeleton (IBSF) avait provisoirement suspendu les sportifs sanctionnés, mais la commission antidopage de l'IBSF a décidé début décembre de lever ces suspensions provisoires et de ne pas les resanctionner mi-décembre après réception des décisions motivées du CIO.

L'IBSF a fait appel de la décision de sa propre commission antidopage devant le TAS, qui s'est déclaré «incompétent». Concrètement, cela signifie que les sept sportifs russes sont autorisés à participer à la Coupe du monde 2017-2018. Elena Nikitina a par exemple remporté en décembre une étape à Innsbruck, course qui décernait également le titre de championne d'Europe.

Quarante-trois sportifs sanctionnés

Fin novembre, la commission antidopage de la Fédération internationale de ski (FIS) avait, au contraire de la commission antidopage de l'IBSF, décidé de suspendre provisoirement les skieurs russes sanctionnés par le CIO, dont le champion olympique du 50 km, Alexander Legkov.

En tout, le CIO a sanctionné 43 sportifs russes, bannis à vie des JO, à la suite du scandale de dopage institutionnalisé dans le sport russe. Jusqu'à présent, 25 de ces sportifs ont fait appel devant le TAS, qui devra se prononcer avant le début des JO 2018 à Pyeongchang (9-25 février) en Corée du Sud. (ats/nxp)