Beat Hefti: «C'est fini pour moi»

Beat Hefti a mis un terme à sa carrière à fin 2017, selon la «NZZ». L'Appenzellois de 40 ans a informé son équipage après leur 3e rang au championnat suisse de bob à quatre.

Der Abgang von Beat Hefti ist traurig, für einen, der alles gewonnen hat - Der Bobfahrer Beat Hefti verschwindet fast unbemerkt. Mit dem Abgang endet auch die Dauerfehde mit dem Schweizer Verband. https://t.co/6KEa24hpgj — Sportschau Sportnews (@Sportschau_News) 8 février 2018

«C'est fini pour moi», a-t-il dit. Hefti a renoncé à rédiger un communiqué ou à convoquer une conférence de presse. Cet hiver, il n'a pas fait mieux que 16e en Coupe du monde et n'a jamais été en course pour une qualification pour les JO de Pyeongchang.

Depuis le départ d'Alex Baumann à l'été 2016, Hefti était orphelin d'un pousseur efficace. C'est avec Baumann que l'Appenzellois avait fêté ses derniers succès voici deux ans: un cinquième titre européen et une 18e victoire en Coupe du monde.

Un titre olympique?

Hefti pourrait devenir champion olympique même après sa carrière active. Le médaillé d'argent des JO de Sotchi en 2014 héritera de l'or si la disqualification du Russe Alexander Zubkov pour dopage est confirmée.

Dans la «NZZ», le pilote a demandé que le CIO lui envoie la médaille d'or accompagnée d'une enveloppe-réponse dans laquelle il pourrait rendre sa médaille d'argent. «L'histoire serait ainsi enfin finie», a-t-il dit.

Beat Hefti a aussi remporté trois autres médailles aux JO, toutes en bronze et comme freineur de Martin Annen: en 2002 et 2006 en bob à deux, et en 2006 en bob à quatre. Il a aussi obtenu six médailles mondiales, dont celle d'or en bob à quatre à Saint-Moritz en 2007. (ats/nxp)