Beat Feuz s'impose lors de la descente de Garmisch

Beat Feuz est vraiment dans une forme olympique. Le récent vainqueur de Wengen a remporté la descente de Garmisch-Partenkirchen, dernier rendez-vous avant les Jeux de Pyeongchang. Il a fait la différence dans les parties techniques, sur la fin.

Le Bernois fête au passage deux petits jubilés: c'est son 10e succès en Coupe du monde (7 en descente), son 30e podium en tout. Avec son dossard no 5, il ne s'est pas montré à son avantage dans le haut, sur une piste très dure et entièrement à l'ombre. Mais dès la mi-parcours et le saut du Funiculaire, il s'est lâché pour combler son débours. Il a aussi profité d'une énorme erreur de l'Italien Christof Innerhofer, grand dominateur à l'entraînement, qui a subi un très gros coup de frein sur le haut.

#FISalpine Beat Feuz remporte la descente de Garmish-Partenkirchen, Brice Roger neuvième.https://t.co/XswKcztVRV pic.twitter.com/tVClAvWqJ8 — Ski Chrono (@Ski_Chrono) 27 janvier 2018

A l'arrivée, devant ses fans accourus en nombre, l'emblématique Alémanique précède l'Italien Dominik Paris et l'Autrichien Vincent Kriechmayr, 2es ex aequo à 0''18, et le Norvégien Aksel Lund Svindal, 4e à 0''28. Et dire qu'il comptait près d'une demi-seconde sur le Scandinave vers la mi-course!

Beat Feuz au top

Feuz a fait valoir son aptitude à prendre des trajectoires très serrées, avec son gabarit compact. Il chipe au passage la première place du classement de la descente à Svindal. Et marque bien sûr les esprit avant la descente olympique de Jeongseon. Le dernier homme à avoir gagné la dernière descente avant des JO puis l'épreuve olympique avait été... Pirmin Zurbriggen en 1988. L'enchaînement devra-t-il une spécialité suisse?

Beat Feuz est assurément au top. Il devient le premier Suisse depuis Didier Cuche en 2011-12 à s'imposer trois fois au moins (série en cours) en descente lors d'une même saison. C'est déjà son 5e podium de l'hiver, record personnel d'ores et déjà égalé. C'est aussi son premier succès dans la station allemande. Deuxième Suisse, Mauro Caviezel occupait la 16e place à 1'25'',après le passage de 33 concurrents.