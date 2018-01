Beat Feuz et Lara Gut sont en pleine confiance avant les Jeux!

Quand un journaliste tend un micro à un athlète qui ne comprend pas pourquoi cela ne fonctionne pas et qu’il se retrouve sans raison dans les profondeurs du classement, la réponse est souvent la même: c’était une question de chance, de malchance ou de confiance. Elle sans elle…

Vous pouvez le retourner dans tous les sens, ce mot est omniprésent dans le langage d’un sportif. Si vous ne l’avez plus, inutile de tirer au but ou de prendre le départ d’une course, il n’y aura pas de victoire ou de bon résultat à la clé. Mais lorsque le compétiteur se l’approprie, convaincu de ses capacités et d’être dans un grand jour, alors là, il pourrait jouer ou skier les yeux fermés. Cela s’appelle un moment de grâce et il faut en profiter, en la gardant le plus longtemps possible sous le bras. C’est le cas actuellement des skieurs suisses à moins de trois semaines des Jeux de Pyeongchang. Ils sont dans une belle forme olympique, prêts à renverser des montagnes. Ça promet!

Prenez Beat Feuz. Une semaine après avoir dompté le Lauberhorn, le Bernois s’est attaqué avec la même confiance à cet autre monstre: la Streif. Le champion de Schangnau, tout aussi inspiré que dans l’Oberland, avait fait tout juste pour réussir ce somptueux coup double sur cette piste qui ne pardonne pas le moindre écart. C’était compter sans un vilain coup de soleil pour l’empêcher de s’imposer dans le pays de Mozart. Même cette satanée confiance n’a rien pu faire contre les caprices de dame Nature, décidant, comme par enchantement, de pousser Thomas Dressen (24 ans) en pleine lumière alors que la course semblait déjà jouée. L’apparition tardive du beau temps a aussi, dans la foulée, permis à Marc Gisin, frère de Dominique et de Michelle, de se qualifier pour les Jeux avec son 5e rang!

La chance de Marc Gisin

S’il n’a rien volé, l’Allemand, déjà troisième cet hiver à Beaver Creek et cinquième à Wengen, a su profiter, lui aussi, de sa confiance, mais également, comme Gisin, d’un coup de pouce de la météo, meilleure que les favoris partis avant lui. «Maintenant, même si cela aurait été beau de gagner, on ne crache pas sur une deuxième place à Kitzbühel, a lâché Kügelblitz, heureux de son sort. Un podium, ici, ce n’est pas si mal.» Après avoir laissé Hannes Reichelt et Aksel-Lund Svindal derrière lui, le champion du monde en titre sait qu’il possède cette assurance qui s’appelle la confiance pour aller jouer les premiers rôles en Corée.

Onze mois après…

Ce sera également le cas de Lara Gut, de retour au premier plan! À l’instar du Bavarois à Kitzbühel, la skieuse de Comano a su, elle aussi, tirer profit du ciel de Cortina, dans les Dolomites, pour remporter la 24e victoire de sa carrière en Coupe du monde, sa douzième en super-G. «J’ai eu un peu de chance, c’est vrai, mais cela fait partie du jeu», a souri la Suissesse. Opérée d’un genou gauche il y a onze mois (elle s’était déchiré les ligaments croisés à Saint-Moritz lors des Mondiaux), la Tessinoise a surtout su maîtriser à la perfection cette Olimpia Tofane comme il y a quatre ans. Après deux deuxièmes places à Lake Louise et Bad Kleinkirchheim, la blonde de 26 ans a démontré toute sa classe sur ces longues courbes qu’elle affectionne tout particulièrement. C’est dans cette discipline où elle a ravi le dossard rouge de leader à Tina Weirather qu’elle aura le plus de chances de médaille d’or à Pyeongchang.

«Cela fait du bien d’être tout en haut! Je voulais boucler la boucle, après ma victoire en descente et ma chute en super-G de l’an dernier. Et c’est beau d’y être parvenue. Quand tu sais que tu as dans les jambes ce qu’il faut pour gagner, tu veux que cela devienne concret. C’est bon de pouvoir matérialiser cette sensation.» Lorsqu’elle peut skier à l’instinct, sa confiance atteint des sommets. (nxp)