Ammann 3e des qualifications à Bischofshofen

Simon Ammann s'est montré convaincant lors des qualifications du concours de Bischofshofen. Il a en effet pris la 3e place, après un saut à 136 mètres. Killian Peier s'est aussi qualifié.

Dawid #Kubacki is the top qualifier in #Bischofshofen! ???????????????????????????? 2nd place for Johann #Forfang ???????? Simon #Ammann takes the 3rd place! ???????????????????? #4Hills #Skijumping pic.twitter.com/ahyUye5ZTu