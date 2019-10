Ces sportifs suisses qui font sauter la banque

En début de semaine, le capitaine de l’équipe de Suisse de hockey a fait «sauter la banque». Roman Josi a signé pour huit ans dans «sa» franchise des Nashville Predators et gagnera 9'059'000 dollars par saison, 8'984'037 francs suisses au cours de ce mercredi. Le Bernois de 29 ans est ainsi devenu le troisième défenseur le mieux payé de la NHL, derrière le Canadien Drew Doughty (Los Angeles Kings) et le Suédois Erik Karlsson (San Jose Sharks). Une sacrée reconnaissance pour le prodige suisse, devenu le visage de la franchise tennesséenne, et un avenir assuré pour celui qui concurrence Mark Streit en tant que meilleur joueur de notre histoire.

«C’est génial. Un grand jour pour moi, a commenté Roman Josi après avoir apposé sa griffe. Je suis heureux, parce que j’ai joué pour cette équipe tout au long de ma carrière en Amérique du Nord, et c’est une organisation de première classe. J’aime mes coéquipiers, et c’est une belle journée. C’est une bonne chose d’avoir paraphé cette entente tôt dans la saison, je vais pouvoir me concentrer sur le hockey.»

39% d’impôts

Si le montant peut paraître gigantesque vu de Suisse – et il l’est certainement –, il convient de le remettre dans le contexte nord-américain. Dans le Tennessee, selon nos calculs, Roman Josi devra concéder 39% de ses revenus en impôts et taxes locaux. Son revenu net par année tombe ainsi à 5'526'095 dollars. Pas de quoi être dans le rouge vers le 20 du mois, mais ça doit quand même faire un peu mal.

Après, si l’on compare le hockey aux autres sports majeurs aux États-Unis et au Canada, le jeu de crosse fait presque figure de «parent pauvre». En NBA, le troisième meilleur défenseur de la saison dernière, Paul George, est payé 33 millions de dollars brut par les Los Angeles Clippers. Rob Gronkowski, troisième joueur défensif de la NFL (football américain) la saison dernière, a touché 9,67 millions de dollars cash pour sa dernière saison dans la Ligue et en gagnait 15 du temps de sa splendeur. Au baseball, le troisième meilleur catcher des USA recevra 27,5 millions des Mets de New York l’année prochaine.

Alors, oui, à l’échelle de la Suisse, le revenu de Josi fera jaser dans les chaumières, notamment ceux qui clament, attablés au zinc du café du commerce, que «quand même il y a des enfants qui meurent de faim»… Mais aux États-Unis la chose est parfaitement réglementée et acceptée. L’accord entre les propriétaires de franchises et les joueurs prévoit de partager tous les revenus de la Ligue nationale comme le bon roi Salomon (50/50). Du coup, selon le NHL Collective Bargaining Agreement (la convention collective), une équipe ne peut pas dépenser plus de 81,5 millions de dollars cette année, répartis sur les 23 contrats «actifs».

Longtemps «sous-payé»

«Cet argent est distribué entre les joueurs de 31 équipes et le gâteau à se partager est plus petit, puisque le hockey n’est que le quatrième sport nord-américain, indique Gérald Métroz, trente ans d’expérience en tant qu’agent. Et même à l’échelle européenne, par rapport aux gros noms du football, le revenu de Josi ne représente finalement pas grand-chose. Surtout avec les impôts, qui varient beaucoup selon les États.»

Nico Hischier, lui, vient de signer à 20 ans un contrat qui lui assure 7 millions annuels brut pendant sept ans. «Cinquante millions, bien sûr, c’est beaucoup d’argent. Mais, pour moi, ce n’est pas ce qui compte le plus. Le plus important, c’est la durée de l’entente», avait-il écrit dans sa chronique au «Matin Dimanche». Avec huit saisons devant lui à Nashville, qui l’amèneront sur ses 37 printemps, et une clause de non-mouvement totale (il ne peut pas être relégué en AHL, placé au ballottage ou échangé), Josi peut évoluer sereinement. Surtout dans une ville qu’il adore: «C’est devenu ma maison. J’ai rencontré tellement d’amis. J’y ai connu ma femme…»

«Pour un hockeyeur, cette rémunération est effectivement à un très bon niveau, affirme Gérald Métroz. Mais c’est surtout son contrat d’avant qui posait problème (ndlr: sept ans et 28 millions de dollars «seulement»). Il était beaucoup trop long et Josi gagnait la moitié de ce qu’il aurait dû toucher! Ça avait d’ailleurs mis en colère l’association des joueurs, car ça tirait les autres contrats vers le bas.»

Devant les footballeurs

En tout, Roman Josi va donc empocher 72'472'000 dollars avant impôts. Il va grimper au pied du podium des sportifs suisses les mieux payés actuellement, derrière les intouchables Roger Federer, Stan Wawrinka et Clint Capela. Si le premier évolue dans de tout autres sphères grâce à des contrats de sponsoring parmi les plus élevés du monde, le hockeyeur bernois fait tout de même la nique à tous les footballeurs, dont Granit Xhaka (Arsenal) et Xherdan Shaqiri (Liverpool), qui évoluent dans deux des dix plus grands clubs du sport le plus populaire. Et avec lui pas de risque qu’il manque un rendez-vous avec la «Nati» ou qu’il jette son brassard de capitaine au sol…