«Notre sport s’est depuis peu vraiment ouvert aux femmes»

Pour le profane, s’il est un sport où les femmes devraient pouvoir rivaliser à armes égales avec les hommes, c’est bien les échecs. Il n’en est pourtant rien. Un chiffre résume d’ailleurs parfaitement la différence de niveaux entre les joueurs des deux sexes. Championne du monde en 2008, et actuelle neuvième du classement mondial féminin, Alexandra Kosteniuk (35 ans) ne figure pourtant qu’au 559e rang global.

Comment expliquer un tel écart dans un sport où les aptitudes physiques et la puissance musculaire ne semblent jouer aucun rôle? Présente à Lausanne depuis lundi – et jusqu’au 14 mars – pour y disputer un tournoi qui regroupe douze des meilleures joueuses de la planète à l’hôtel Mövenpick, la Russe au passeport suisse – par mariage – n’est pas surprise par la question.

«Les échecs ne sont d’abord pas des mathématiques, sourit-elle. Et il me semble évident que les femmes sont aussi intelligentes que les hommes. Selon moi, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cet écart. Le premier est historique. Très longtemps, les échecs ont été considérés comme un jeu d’hommes et cela ne fait qu’une dizaine d’années que les joueuses sont vraiment respectées et considérées. Nous avons donc pas mal de retard à combler. L’aspect psychologique entre aussi en compte. Les échecs sont comme une bataille et l’homme est plus habilité à livrer des combats au cours desquels il faut parfois faire preuve de cruauté. Les femmes ont moins cet esprit de «tueur», si important dans notre sport.»

Les efforts de la FIDE

En marge de ces deux aspects importants, le côté sociologique n’est pas non plus à négliger, selon Alexandra Kosteniuk. «Lorsque j’ai commencé à jouer en Russie, à l’âge de 5 ans, 10% seulement des licenciés étaient des femmes. Et si, jusqu’à 15 ans environ, l’équilibre numérique était plus ou moins respecté, la plupart des filles choisissaient ensuite une autre voie. Même en Russie où les meilleurs joueurs et joueuses sont pourtant soutenus financièrement par le Ministère des sports. Mais les choses sont heureusement en train de changer. Grâce aussi aux efforts que fait la Fédération internationale (FIDE) qui encourage les femmes à persévérer en organisant toujours plus de tournois qui leur sont réservés.»

Mais si Alexandra Kosteniuk, professionnelle depuis une vingtaine d’années, aborde le sujet avec un certain détachement, le grand maître suisse Yannick Pelletier l’évoque avec davantage de prudence. «C’est à la fois un thème controversé et délicat, souffle-t-il. Je me souviens qu’il y a quelques années, le Britannique Nigel Short avait tenu des propos, pourtant loin d’être injurieux à l’égard des femmes, qui lui avaient valu quelques problèmes. Mais pour vous donner mon sentiment, je pense que le côté physique revêt une importance insoupçonnée pour beaucoup. Il ne faut pas oublier qu’une partie peut durer jusqu’à six heures et que cela demande pas mal de résistance physique et nerveuse. À cela, il faut ajouter la répétition des matches sur plusieurs jours ainsi que les indispensables heures de préparation quotidiennes afin d’analyser les qualités et défauts de l’adversaire suivant.»

Des différences qui n’empêchent pas les meilleures joueuses de mener la vie dure à leurs alter ego masculins. «C’est le genre de défi qui me plaît et me motive, admet la No 9 mondiale. J’ai réussi à obtenir quelques parités mais je crois qu’avec le temps, de plus en plus de femmes parviendront à battre les meilleurs hommes.»

La gestion des émotions

Lors de duels souvent longs et âpres, la tension nerveuse est souvent l’une des clés de la partie. «C’est vrai, les femmes la supportent peut-être un peu moins bien sur la longueur», reconnaît Alexandra Kosteniuk. «La gestion des émotions n’est pas la même, ajoute Yannick Pelletier. Sans que cela soit péjoratif, les femmes et les hommes ne fonctionnent pas de la même façon face au stress prolongé et à la pression. Et je partage l’avis qu’une partie d’échecs est un vrai combat au cours duquel l’aspect belliqueux joue un rôle prépondérant. Tout cela pour dire et répéter que l’intelligence n’a rien à voir avec cette problématique.»

L’âge peut en revanche avoir une importante incidence sur l’issue d’une partie. «Je n’ai que 35 ans et seules deux joueuses ici sont plus âgées que moi, reconnaît Alexandra Kosteniuk avec le sourire. Avec les années, on acquiert certes une précieuse expérience mais on supporte aussi moins bien la fatigue, et la concentration baisse plus vite. Pour une joueuse ou un joueur professionnel, la meilleure période se situe entre 20 et 30 ans. Mais il y a toujours des exceptions telles que Viktor Korchnoï ou la Suédoise Pia Cramling, présente à Lausanne malgré ses 56 ans.»

Une extraordinaire longévité à un très haut niveau qui laisse quelques espoirs à Alexandra Kosteniuk de se qualifier une nouvelle fois pour le Tournoi des candidates, ultime échelon avant le match de championnat du monde qui opposera les deux meilleures joueuses du moment.