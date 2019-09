Un Servette dans le flou qui recherche le point d’équilibre

L’exercice est périlleux et spectaculaire. Il s’apparente à l’habileté du funambule, qui mobilise tous les regards: on devine le danger, on mesure le vertige, mais on applaudit à tout rompre le courage. Néo-promu en Super League, Servette est cet artiste-là, qui a su s’affranchir de ses propres peurs pour être ensuite gagné par le doute. Il ne tombe pas, il cherche l’équilibre et les derniers soubresauts, contre Xamax, GC en Coupe ou à Saint-Gall, rappellent la fragilité du numéro. On parle là de cette envie de jeu, de cette volonté de regarder devant. Pour s'éviter l’abîme.

Attention: s’arrêter sur les soucis rencontrés par Servette, ce n’est pas faire son procès. C’est cerner le problème pour mieux le comprendre. Sans oublier que les vérités d’hier, fussent-elles chancelantes, demeurent de solides bases de travail. D’ailleurs, Alain Geiger va précisément dans ce sens en voulant commencer désormais, au moins à domicile comme ce jeudi soir contre Lugano, avec deux attaquants.

En attendant, deux regards de professionnels se sont portés sur ce Servette moins flamboyant depuis quelques semaines. D’abord, Vincent Rüfli, une vieille connaissance servettienne, aujourd’hui à Saint-Gall. Il a vu depuis les tribunes du Kybunpark la défaite des Grenat, si loin des élans des premières journées.

Une équipe coupée en deux

«Peut-être que si Servette marque un but dans son temps fort du début, le match est-il alors différent, explique-t-il. Mais j’ai ensuite eu le sentiment de voir une équipe coupée en deux. Avec deux blocs séparés, l’un défensif, l’autre offensif. En trouvant la passe entre les lignes, nous avons fait mal aux Servettiens. J’ai aussi l’impression que le repli défensif n’a pas été optimal contre nous. Les latéraux se sont retrouvés seuls trop souvent. Comme Sauthier, qui devait faire face à son vis-à-vis, mais aussi à notre propre latéral qui montait. Il manquait des joueurs importants. D’autres revenaient de blessure, Ondoua n’était pas dans un bon jour, bref, tout était compliqué. Mais je pense que Servette peut trouver plus de stabilité. Avec Kyei, avec Wüthrich qui sent toujours les coups, il y a des automatismes à développer. Le potentiel reste présent.»

Pour avoir pris la mesure des Grenat lors du Servette-Xamax du 31 août (un but, un assist), Raphaël Nuzzolo a lui aussi un regard pointu sur ce coup d’arrêt dans les performances servettiennes.

L’apprentissage en cours

«Quand on arrive en Super League, on se dit que cela va être difficile et on constate, au début, que c’est finalement moins compliqué que prévu, assure-t-il. C’est ce qu’à vécu Servette au début, avec l’euphorie encore présente. Après, certaines difficultés arrivent. Il y a sans doute plus de qualité, potentiellement, à Servette cette saison qu’à Xamax la saison passée, voire cette année. Mais les Grenat doivent maintenant trouver un équilibre entre leur volonté d’aller de l’avant et la stabilité défensive. Perdre cette idée de jeu ne serait sans doute pas productif pour Servette. Se focaliser uniquement dessus non plus.»

L’exercice de funambulisme est là: oser sans s’égarer, avancer sans se perdre. «Être plus agressif dans les cinq secondes qui suivent la perte de balle, dans le pressing, précise Anthony Sauthier. Le collectif a fait défaut à Saint-Gall, j’en assume ma part parce que je suis conscient de ma performance. Mais il n’y a pas de détresse dans le groupe.»

Rien à voir avec la situation plus tendue du Lugano de Celestini, qui reste sur quatre défaites et un nul, fragilisé avant ce match. Mais le Vaudois l’a dit: Lugano vient à Genève pour gagner.