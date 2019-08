Un attaquant français en renfort à Servette

Le Servette FC annonce l'arrivée de l'attaquant français Grejohn Kyei (24 ans), en provenance du Stade de Reims (Ligue 1). Cet avant-centre de 187 cm pour 84 kg s'est engagé pour trois saisons avec le SFC.

Arrivé à 15 ans au Centre de formation du Stade de Reims, Kyei a débuté en Ligue 1 à l'âge de 19 ans lors de la saison 2014-2015, avant d'inscrire son premier but quelques jours plus tard au Parc des Princes. Lors de la saison 2017-2018, a inscrit 7 buts et délivré 2 assists pour le le Stade de Reims, relégué en Ligue 2. La saison dernière, il a été prêté au RC Lens, en Ligue 2 également (4 buts et 1 assist en 20 matches).

Kyei portera le numéro 25 à Servette.