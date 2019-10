Si Servette veut s’en sortir, il doit être plus intelligent

Geiger: «C'est interdit»

Mi-caustique, mi-chafouin, Alain Geiger a bien sûr vu les erreurs individuelles qui ont offert la victoire à Saint-Gall. «Si on donne deux cadeaux à une telle équipe, tout est forcément compliqué, pestait-il. Le premier, on est naïf. Le deuxième… Un dernier défenseur qui dribble, c’est tout simplement interdit. Mais malgré ça, il y a eu de très bonnes choses. Les joueurs doivent s’adapter à l’élite en jouant parfois différemment.»

Différemment, ce n’est pas oublier l’idée de jeu. Mais de savoir quand la porter, quand un risque peut être pris ou pas. «On est très attaché ici à cette idée de jouerie, souffle Geiger. Mais on est en train de construire quelque chose, on découvre une autre manière de jouer. Il faut que l’équipe l’accepte.» Moins de possession, moins de prise de risque, plus d’agressivité, plus de détermination et plus d’efficacité. Kyei a tenté de peser sur la défense saint-galloise, mais sans jamais y parvenir. Au contraire d’un Schalk, voir de Chagas sur la fin. «Je ne suis pas inquiet pour Servette», a assuré Peter Zeidler. Cela a fait sourire Geiger. Qui pense déjà à ce Sion-Servette samedi prochain. D.V.