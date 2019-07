Servette va retrouver un certain «JP» Nsame

C’est l’heure des retrouvailles. Et pas seulement avec la Super League. En commençant sa saison au Stade de Suisse, Servette va recroiser le chemin de Jean-Pierre Nsame. Le Franco-Camerounais avait fait le bonheur des Grenat lors de la saison 2016-2017, avant de faire leur désespoir en s’engageant avec Young Boys au terme d’un bras de fer avec les dirigeants servettiens, quand l’intérêt des Bernois s’est manifesté.

Rien de simple dans cette affaire, tout le monde se renvoyant la balle sur fond de désaccord. S’il a perdu du temps de jeu depuis deux saisons, Nsame demeure un buteur d’une remarquable efficacité. Et dimanche il devrait être à la pointe de l’attaque bernoise avec Hoarau.

Inutile de préciser que Young Boys est le grand favori de cette reprise. Et que «JP» Nsame en est bien conscient. Il y a sans doute eu des départs (Mbabu, Benito, Sow, Von Bergen notamment), mais les Bernois semblent toujours aussi sereins. L’arrivée de Fabian Lustenberger n’y est pas étrangère. La force tranquille du groupe de Seoane non plus. À YB, tout est calibré et anticipé, sans affolement.

La force tranquille

«D’abord, je rends hommage à ceux qui ont quitté le club après deux saisons extraordinaires, lance Nsame. Mais YB y était préparé, en amont. Le club a donc pu préparer l’avenir et ceux qui nous ont rejoints se sont révélés très rapidement performants. Ils ont faim de montrer leurs qualités. À nous, ceux qui sommes là depuis plus longtemps, de les emmener dans notre sillage. Une chose est sûre avec ce groupe: nous sommes prêts à souffrir ensemble. Je sais bien qu’YB, plus encore que la saison passée, sera attendu par tout le monde. Mais il y a de la stabilité, de l’efficacité. Et notre potentiel offensif est toujours là.»

Servette s’en doute. Servette justement: l’ex-club de Jean-Pierre. Qui est de retour dans l’élite. «Et je suis vraiment très heureux pour le SFC, lance-t-il. J’entretiens de belles relations avec certaines personnes qui sont encore au club. Servette a bien bossé pour y arriver. Je suis content aussi pour la ville de Genève, qui mérite d’avoir son club dans l’élite. Pour le reste, les circonstances de mon départ, je n’y pense plus. Je sais ce que j’ai fait pour éviter d’en arriver à ce moment de tension d’avant le transfert, certains au club le savent aussi. Je sais ce que j’ai dit et surtout ce que je n’ai pas dit, la page est tournée. Je me réjouis de jouer contre Servette.»

Nsame n’a pas changé. Il prépare toujours ses matches avec la plus grande méticulosité, cuisinant lui-même ses repas, observant des temps de sommeil et de repos précis, entrant dans sa bulle dans les jours qui précèdent une rencontre. «Oui, je suis toujours le même, s’amuse-t-il. J’ai un peu vieilli, c’est tout (ndlr: 26 ans désormais). Et je crois bien que je suis devenu encore plus pointilleux dans mes préparations de matches. Je suis toujours prêt à répondre présent.»

Intensité mise dès le début

Il entend bien le démontrer contre Servette, dimanche après-midi. «Je sais bien que tout le monde nous donne favoris contre le néo-promu, souligne-t-il. Mais je n’ai pas pour habitude de me satisfaire de ça, pas plus que mes coéquipiers. C’est difficile de se projeter. Les Servettiens seront-ils relâchés parce qu’ils n’ont rien à perdre ou parce qu’ils sont encore dans l’euphorie de la promotion? Ou alors se présenteront-ils crispés parce que c’est la reprise, face au champion, dans un stade qui sera plein, avec le public qui fera pression pour nous? Franchement, je ne sais pas. J’ai toujours suivi Servette depuis que je suis parti: c’est une équipe qui va vouloir proposer du jeu, sans doute différemment qu’en Challenge League, en faisant plus attention. Mais, au fond, tout cela ne doit pas nous toucher. C’est à nous de mettre l’intensité nécessaire, dès le début.»

La voix grave de Jean-Pierre Nsame résonne comme un avertissement.