Servette se qualifie aisément à Echallens

Servette, néo-promu en Super League et joyeux trublion du début de championnat, enfilait le costume de favori pour la première fois de la saison, samedi à Echallens. Les Genevois ont fait le boulot, puisqu’ils ont franchi le cap de ces 32es de finale de la Coupe de Suisse sans trop suer (0-6). Après une première mi-temps poussive, émaillée de plusieurs trous d’air et tout juste égayée par l’ouverture du score de Mychell Chagas à la 22e, les joueurs d’Alain Geiger ont passé la vitesse supérieure en seconde période.

Malgré la rudesse du score final, les Vaudois ont pu caresser l’espoir d’un exploit durant un bon moment. L’équipe de John Dragani, quoiqu’alignée dans un dispositif plus défensif que d’habitude (4-1-4-1), s’est montrée entreprenante la première. Mais Sonny Kok n’a pu ajuster sa tête (15e), Daniel Fernandes Ribeiro a manqué le cadre (20e) et le centre de Daniel Kadima n’a trouvé personne (21e). La frustration challensoise était d’autant plus grande, lorsque Servette a marqué, qu’Alex Schalk s’est peut-être aidé de la main avant de servir Chagas.

Forts de cet avantage, les Grenat n’en ont ronronné que plus, à l’image d’un Christopher Routis coupable d’une perte de balle qui aurait pu coûter l’égalisation (33e). Sept minutes plus tard, c’est Joël Kiassumbua, aligné à la place de Jérémy Frick dans les buts genevois, qui repoussait un joli essai de Fernandes Ribeiro. Servette était alors tout sauf souverain sur l’impeccable pelouse des Trois Sapins.

Les Genevois ont-ils essuyé une volée de bois vert à la pause? Toujours est-il qu’après un gros quart d’heure en deuxième mi-temps, l’affaire était entendue, avec trois buts supplémentaires au tableau d’affichage. Chagas, habituel remplaçant, a doublé la mise (47e) avant que Varol Tasar ne se fende d’un solo rageur (57e) et Routis d’une superbe tête décroisée (63e). La digue des jaune et vert avait définitivement cédé, d’ailleurs Tasar en a remis une couche à la 69e, avant que Chagas ne se fabrique un triplé dans les arrêts de jeu.

Sévère pour le petit, l’addition s’avère toutefois conforme aux forces en présence. Elle est en tout cas comparable à la fessée que l’Echallens de Lucien Favre avait subie en 1993 au même stade de la compétition, face au même adversaire. Quant à Servette, qui n’a plus passé l’hiver en Coupe de Suisse depuis la saison 2005/06, il peut gentiment préparer son 16e de finale. Et reprendre son costume de trublion en Super League.

Echallens-Servette 0-6 (0-1)

Stade des Trois Sapins, 2 562 spectateurs. Arbitre: M. Horisberger.

Buts: 22e et 47e Chagas 0-2, 57e Tasar 0-3, 63e Routis 0-4, 69e Tasar 0-5, 93e Chagas 0-6.

Echallens: Zwahlen; Lekiqi, Kamé Ekué, Fungilo (75e Chevalley), Shehu; Galokho (cap.) (71e Bozic); Ianigro, Kadima, Roder, Fernandes Ribeiro (68e Tavares); Kok. Entraîneur: John Dragani.

Servette: Kiassumbua; Sauthier (cap.), Routis, Sasso, Severin (66e Gonçalves); Cespedes; Stevanovic, Wüthrich (59e Imeri), Tasar; Chagas, Schalk (75e Antunes). Entraîneur: Alain Geiger.

Avertissements: 25e Severin, 35e Kadima.

Notes: Echallens sans Berkani, Hoti, Gomes, Comisetti (blessés), ni Rushenguziminega (suspendu). Servette privé de Rouiller, Mfuyi, Lang, Koné, Iapichino, Ondoua et Busset (blessés). Coups de coin: 5-8 (2-5).