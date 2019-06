Servette poursuit victorieusement sa préparation

C’est finalement à Saint-Léonard à Fribourg, à hui-clos, loin des regards, des méchants supporters de Grasshopper dont on craignait qu'ils viennent tout casser, que Servette a pris la mesure, ce samedi, de la formation zurichoise.

Après avoir déjà battu NE Xamax en secret (2-4), les hommes d’Alain Geiger ont poursuivi leur préparation victorieuse dans la chaleur et la joie. Mais les Grenat, qui évoluaient avec leur nouveaux maillots blancs, ont dû cette fois s’armer de patience pour tromper la vigilance d’un Mirko Salvi, le portier des Sauterelles, auteur jusque là de nombreux arrêts devant Schalk (35e), Kone (54e), Cespedes (70e). Alors que Jeremy Frick et Joel Kiassumbua ont également dû intervenir dans les deux cages, il a fallu attendre un penalty (logiquement sifflé) réussi à la 85e par leur joker Mychell Chagas, entré une demie heure plus tôt, pour que les Servettiens s’imposent sur le fil, sur le score de 1 à 0.

Selon le site «GE-Sports», qui suivait cette rencontre, le grand défenseur français Vincent Sasso (190 cm), qui a débarqué de Belenenses, a laissé une très grosse impression.

Les Servettiens affronteront mercredi à 18 h, Stade Lausanne-Ouchy, à Saint-Prex.

Servette - Grasshopper 1-0 (0-0)

Les Genevois ont évolué en 4-3-3 dans la composition suivante: Frick (46e Kiassumbua); Sauthier, Rouiller, Sasso, Severin (65e Gonçalves); Imeri (53e Cespedes), Routis (80e Vouilloz), Cognat (65e Azevedo); Stevanovic (80e Martial), Koné (58e Chagas), Schalk (72e Antunes). (nxp)