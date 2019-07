Servette muscle son milieu de terrain

Néo-promu en Super League, Servette continue de faire son marché dans la plus grande discrétion. Dans sa recherche d’un No 6 afin de muscler son milieu de terrain, le club de la Praille semble l’avoir trouvé en la personne de Gaël Ondoua, un milieu défensif camerounais et gaucher de 23 ans.

La saison dernière, le néo-Servettien portait les couleurs de l’Anzhi Makhachkala où il a disputé 25 rencontres de première division russe, dont 19 en tant que titulaire.

Formé au Lokomotiv Moscou, le très imposant Gaël Ondoua (1m85) avait ensuite transité par le CSKA Moscou avant de se révéler au Danemark, sous les couleurs du BK Vejle (23 matches, 2 buts).

A Genève, Ondoua, qui portera le No 29, a paraphé un contrat de 2 ans. Il est le quatrième renfort du mercato «grenat» après les arrivées des défenseurs Michael Gonçalves (Wil) et Vincent Sasso (Belenenses) ainsi que de l’attaquant Varol Tasar (Aarau). Ce lundi, Servette avait officialisé l'engagement définitif de Timothé Cognat (ex-Lyon), dont le prêt a été transformé en transfert.

