Pour rebondir, Servette va devoir quitter son confort

Ce n’est bien sûr pas d’une crise dont il s’agit. Il n’empêche que les faits sont là: Servette connaît son premier coup de mou depuis son retour dans l’élite helvétique. Après l’euphorie de la promotion, le club traverse une période de décompression. Rien d’autre que les aléas normaux d’une saison, avec ses hauts porteurs d’espoirs, ses rechutes sources d’inquiétudes et un destin à s’inventer. Rien de très grave donc, mais déjà la nécessité d’une efficace prise de conscience au moment d’affronter les premiers vents contraires. Afin d’éviter que le doute ne s’immisce. Afin de s’épargner une vraie crise.

En ce week-end de désolation pour le football genevois, il y a d’abord eu ce gros couac de Coupe à Zurich contre Grasshopper (défaite 1-0). Alors oui, une élimination n’a peut-être rien de honteux en soi (également confrontés à des équipes de Challenge League, Saint-Gall et Lugano ont connu le même sort); ce qui l’est davantage, c’est la manière, ou plutôt l’absence de révolte, au moment où Servette s’imaginait déjà un destin dans une compétition qui le boude depuis une dernière Coupe soulevée en 2001 (3-0 contre Yverdon, avec Lucien Favre sur le banc). Dix-huit années d’un vide abyssal, un désert de résultats. «Pour s’en sortir en Coupe, convient Alain Geiger, il faut en vouloir plus que son adversaire. Ce n’était pas notre cas. On avait la tête dans le sac. Passons à autre chose.» Pour le coach, qui aime les belles histoires de Coupe, c’est néanmoins une réelle désillusion.

Retrouver les fondamentaux

Avant cette sortie de route du Letzigrund, il y avait déjà eu une alerte en championnat, contre Xamax à domicile (2-2). Après avoir suscité des louanges unanimes pour la qualité de son jeu, Servette tâtonne davantage parce que dorénavant sans solution. Et les nombreux blessés, dont l’absence amoindrit son rendement en venant perturber l’équilibre collectif, n’arrangent rien.

Si l’équipe fait toujours un excellent quatrième, l’impératif lui commande aujourd’hui de retrouver ses fondamentaux, de ne pas s’éloigner de l’ADN «grenat», de cette ligne de vie que constitue son jeu, au risque d’être saisie par le vertige qui la guette toujours, parfois insidieusement. «Ce petit passage à vide implique une réaction, admet Alain Geiger. On doit se persuader que ce que l’on a fait de bien depuis quinze mois est juste. Cela suppose aussi de sortir de notre petit confort. Il était illusoire de croire que l’on pouvait passer de la Challenge League à la Super League en se disant que l’on allait survoler le championnat. Ce que l’on découvre depuis six matches, c’est quand même un autre monde.»

Au moment où ce Servette à la croisée des chemins recherche un deuxième souffle, sa remise à niveau espérée devra aussi s’accompagner d’un investissement individuel en direction du groupe. C’est du reste le discours que le coach de la Praille a tenu à ses joueurs lorsqu’il s’est agi de recadrer ceux-ci. «Il ne faut pas se regarder soi-même, il faut donner à l’équipe. Être moins égoïste pour offrir plus au club», leur a-t-il dit en substance.

Le poids des absents

On le répète, Servette, qui doit également intégrer ses nouvelles recrues (Rayan Souici, Grejohn Kyei), souffre terriblement de l’absence prolongée de plusieurs leaders pour cause de blessure. On songe en premier lieu à Timothé Cognat, qui sait si bien casser les lignes et offrir de la percussion, mais que l’on ne reverra pas avant octobre – touché à la cheville, l’homme est victime de la même blessure qu’Ondoua en début de championnat. On peut aussi penser au capitaine Anthony Sauthier, en délicatesse avec ses adducteurs. Privé de sa rampe de lancement, Stevanovic n’est plus le même, il faut créer de nouveaux circuits. Aux remplaçants de montrer que l’on peut compter sur eux, ce qui ne fut pas le cas à Zurich.

Avant le choc du Kybunpark opposant samedi deux cocus de la Coupe, Alain Geiger espère récupérer Vincent Sasso (cuisse) et le revenant Koro Koné. Le rendez-vous saint-gallois tombe à pic pour un Servette en quête de réhabilitation, condamné à rebondir pour chasser les fantômes qui rôdent. À Genève, où le plus entrave le mieux, les exigences élevées (déraisonnables?) concernant un néo-promu pas comme les autres sont à la hauteur des attentes suscitées par un Servette qui ne pourra jamais se contenter de vivre dans une normalité médiocre. Même dans la réalité, il lui faut vivre plus près de ses rêves.