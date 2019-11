Geiger: «On vise une troisième victoire de suite»

Alain Geiger, on a laissé Servette avec deux victoires de suite, et c’est maintenant le FC Bâle qui est attendu ce samedi au Stade de Genève: prêt pour la passe de trois?

C’est l’objectif. Nous avions besoin d’un match référence, où l’équilibre offensif et défensif était parfait, où l’implication de chacun et l’intensité étaient exemplaires: cela a été cette victoire 3-0 face à Young Boys. Et c’est ce genre de performance, plus que celle proposée à Lucerne malgré les trois points, que j’attends des joueurs.

On dirait que Servette a grandi: quelque chose a-t-il changé?

Ce qui a changé, c’est que sur ces deux derniers matches, nous avons inscrit cinq buts. En étant moins frileux, en osant plus. Encore une fois: en mettant de l’intensité quand il le fallait. La belle victoire sur YB nous a donné confiance, elle nous a permis quelque part de marquer ces deux buts en première période, à Lucerne.

Il faudra faire attention à quoi contre Bâle, samedi soir?

Les Bâlois possèdent une bonne maîtrise du ballon. Le piège, ce serait de jouer selon leur rythme. Au contraire, il faudra les bousculer, ne pas les laisser s’installer tranquillement dans leur jeu. Je veux de la vigilance sur les balles arrêtées, Bâle est dangereux dans ce domaine. Et le FCB a aussi une belle mobilité offensive, balle au pied, à l’image de joueurs comme Bua. Autrement dit: nous devons hisser notre niveau de jeu et montrer de quoi nous sommes capables. Servette vise une troisième victoire de suite.

Daniel Visentini