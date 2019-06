Des jardiniers des Reds ont apprécié la pelouse

«On s’en est vraiment bien tiré…»

Cela aurait pu être pire encore. Alors que le parking de Plainpalais a été durement frappé par les intempéries du 15 juin, que dans la ville plusieurs arbres se sont couchés sur la chaussée ou sur des voitures, que sur le lac les bateaux du Bol d’Or ont titubé, voire même chaviré, le Stade de Genève a aussi souffert du gros orage, d’une rare violence, qui s’est abattu ce jour-là en Suisse romande.



Président de la Fondation du Stade, Jean-Marc Guinchard (élu PDC) reconnaît qu’il y a eu une inondation au 4e étage, au niveau de la tribune de presse. «Comme cette partie-là est ouverte, la gouttière n’a pas suffi à arrêter l’eau, explique le politicien, mais heureusement l’électricité n’a pas été touchée.» Ni l’éclairage d’ailleurs, ce que redoutaient tous les membres de la fondation.

Les travaux en cours ont pu se poursuivre normalement, grâce notamment à l’intervention rapide et efficace de M. Antar Nasri, responsable technique et chargé de la sécurité du stade. C’est lui qui a immédiatement mandaté une entreprise pour évacuer l’eau. «C’est grâce à lui, à sa présence d’esprit et avec l’aide efficace des pompiers et de la protection civile de la Ville de Lancy que nous avons pu limiter les dégâts, soupire Luc Rasca, directeur de la fondation. Ils ont travaillé d’arrache-pied entre 18 h et 2 h du matin. Mais oui, on a eu peur, car il est évident qu’une fois que cela passe par-dessus le toit, cela peut s’infiltrer dans les loges, et là les dégâts auraient pu s’élever à des centaines de milliers de francs, ce qui n’est pas le cas. On s’en est vraiment bien tiré…»



Il n’y aura donc aucune incidence pour le début du championnat ni pour ce match du 31 juillet entre Liverpool et Lyon. Merci M. Nasri…



C.MA.