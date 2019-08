Ce Servette-là confirme, il a déjà tout d’un grand

À trop se bercer des louanges qui le couvent depuis son retour en Super League, Servette risquait d’embrasser toutes les fables. Celles qui habillaient le néopromu de toutes les vertus pour sa volonté de jouer sans subir; celles qui agitaient son glorieux passé comme un étendard éternel; celles encore qui racontaient le devenir extatique d’un contingent paré par décret de toutes les qualités. L’audace de Servette aura été d’écouter sagement ces flatteries. En leur donnant vie. Rentrer de Thoune avec un sévère 4-0 infligé aux Bernois raconte moins l’exploit du jour que ce qui l’a permis. Entre fable et réalité, les Grenat ont choisi de poser un pied dans la légende et l’autre dans le réel.

Simple et diabolique

La légende pour commencer. Le plan de jeu est simple et diabolique à la fois: Thoune n’aime pas être mis sous pression, encore moins à domicile. Servette va donc placer un bloc haut, pour un pressing qui interdit la relance et toute précision dans les longs ballons verticaux qui font le sel des Bernois. Le 4-2-3-1 fait merveille, ce système permet de bloquer les espaces en jouant haut, sans même prendre trop de risques. Pendant vingt minutes, Thoune ne va pas contrôler le moindre ballon, ou alors seulement pour le renvoyer au loin dans les pieds grenat.

Il était une fois un Servette qui avait décidé de jouer? Le conte dépasse la fiction pour s’inscrire sur la pelouse synthétique de Thoune, là où beaucoup se prennent les pieds dans le tapis. La mésentente entre Faivre et Sutter, surpris qui glisse, fait donc le bonheur de Stevanovic, comme si le bonhomme devait incarner ce Servette sans autre histoire que la sienne. On peut leur prêter toutes les ambitions, le fait est que Geiger et les siens se donnent les moyens d’écrire leurs propres vérités.

Un contrôle intégral

On dit aussi tout le potentiel technique de ce groupe, proclamé au-dessus de la moyenne en Super League. C’est peut-être tout simplement vrai. Quand Wüthrich dépose le ballon sur la tête de Rouiller pour le 2-0, on ne joue que la 18e minute et tout cela est bien réel. Ici aucun fantasme, seulement des certitudes qui grossissent avec un Servette qui marque sur coup franc, une arme de plus à son arc.

Le contrôle intégral que les Servettiens avaient sur la rencontre laissait Thoune sans air. Mais pas sans orgueil. C’est à l’énergie que les Bernois ont mordu dans la seconde période, eux qui avaient si peu existé jusque-là. Et c’est précisément durant ces moments que les Grenat ont encore étonné. On pourra toujours s’interroger sur la tournure des événements si Thoune avait réduit le score. Une tentative heureuse de Munsy touchait le poteau extérieur de Frick, un Frick sauvé par Gonçalves sur une tentative chanceuse elle aussi, peu après. Mais avec des si…

Mouvement solidaire

C’est en équipe, dans un mouvement solidaire, que Servette a traversé les épreuves. Sans s’affoler: il y a quelque chose de fort qui unit les Grenat. Des hésitations, des mauvais choix, des erreurs peuvent surgir de ce livre ouvert: il semblait toujours y avoir un Servettien pour tourner la page. Pour avoir trop longtemps souffert de sa gestion des temps faibles, ce Servette-là a montré, à Thoune, qu’il savait grandir. Et même plus vite que prévu. Il y a là, déjà, les leçons assimilées des sorties à Young Boys ou plus encore à Bâle. Avec la réussite qui se mérite, qui se provoque.

Avec huit points en cinq matches, en s’étant déjà déplacé à Berne, à Bâle et à Thoune, Servette (4e au classement) a brillamment confirmé son début de saison. Il lui faut maintenant tenir le cap. Par-delà les fables, avec ses certitudes immanentes. Cela passe par un succès à la Praille, samedi soir, contre un Xamax dont il faudra se méfier.

Thoune - Servette 0-4 (0-2)

Stockhorn Arena, 6685 spectateurs.

Arbitre: M. Fähndrich.

Buts: 14e Stevanovic 0-1; 18e Rouiller 0-2; 88e pen. VAR Wüthrich en deux temps 0-3; 95e Schalk 0-4.

Thoune: Faivre; Glarner, Havenaar, Sutter (46e Musny), Joss (72e Chihadeh); Kablan (62e Salanovic), Gelmi, Stillhart, Hefti; Castroman, Rapp.

Servette: Frick; Sauthier (74e Souici), Rouiller, Sasso, Gonçalves; Cespedes, Cognat; Stevanovic, Wüthrich, Tasar (61e Imeri); Chagas (73e Schalk).

Avertissements: 19e Cespedes (jeu dur), 45e Glarner (jeu dur), 49e Wüthrich (jeu dur), 51e Gelmi (antijeu).