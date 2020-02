Bonneau de Servette à Saint-Etienne?

Ce n’est encore qu’une possibilité, mais elle fait déjà froid dans le dos du Servette FC. Les Grenat avaient réalisé un coup de maître il y a deux ans en s’attachant les services de Gérard Bonneau, une légende du recrutement de l’Olympique Lyonnais. Eh bien selon L’Equipe, le chef du recrutement servettien pourrait peut-être partir. Et bientôt.

Il se dit que David Wantier, qui occupe ce poste à Saint-Etienne, pourrait bientôt être remercié, fin février. Et que les Verts auraient dans le viseur pour le remplacer, depuis un moment déjà, Gérard Bonneau. D’autant plus qu’à l’ASSE, il y a un certain Claude Puel, une vieille connaissance.

Si l’on rajoute les trajets vers Genève, la famille, le salaire éventuellement, Saint-Etienne a bien des atouts dans sa manche pour rapatrier Bonneau.

Info ?@lequipe? : David Wantier, directeur du recrutement de l’ASSE, pourrait être évincé avant fin février. Responsable de la cellule de recrutement du Servette Genève et ancien recruteur emblématique de l’OL, Gérard Bonneau pourrait le remplacer https://t.co/tCyftJorXL — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) February 14, 2020

Ce serait une bien mauvaise nouvelle pour le Servette FC, où le travail du Français a été si précieux à tous les niveaux. Selon nos informations, les dirigeants grenat ont prévu de se rencontrer ce samedi déjà pour évoquer la question. Pour éventuellement parler encore avec Bonneau, dont ils savaient que le profil intéressait régulièrement des clubs français. Le club n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet.