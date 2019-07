Avec Ondoua, Servette tient une vraie valeur ajoutée

Deux victoires – GC et Xamax – suivies de deux défaites contre SLO et le LS. Avant un dernier test face à Lyon, ce samedi, le bilan comptable de Servette est mitigé. D’autant plus que le néo-promu en Super League s’est, sans faire injure aux Neuchâtelois, finalement frotté à quatre équipes de niveau Challenge League. «Dans ces matches de préparation, précise Alain Geiger, le résultat est pour moi secondaire. Ce que je retiens, c’est que nous tenons de mieux en mieux la distance. Et lorsque nous jouons avec un «onze» proche de celui qui devrait démarrer la saison, comme en 1re mi-temps contre le LS, l’équipe est à la fois solide et cohérente.»

Au vu du derby de samedi, on ne peut que donner raison au Valaisan. Même si Servette n’était opposé qu’à un LS expérimental avant la pause, il a montré ne rien avoir perdu de cet excellent fond de jeu qui a été à la base de sa promotion. Mais la bonne surprise de la journée est venue de celui qui devrait être la principale recrue estivale des Genevois. Pour ses 45 premières minutes sous le maillot servettien, Gaël Ondoua a livré une performance d’autant plus encourageante qu’il n’a débarqué à Genève qu’en milieu de la semaine. Sans avoir disputé le moindre match depuis près de trois mois. «C’est la première fois que je le voyais en vrai et il est très intéressant, souriait Alain Geiger. Gaël a vite compris ses partenaires et, après quelques minutes, il a déjà commencé à les diriger.»

Encore un attaquant

Une bonne première impression que partageait le Camerounais de 23 ans, formé en Russie, qui a disputé le dernier championnat avec Anzhi Makhachkala, en 1re division russe. «Je ne suis ici que depuis trois jours, confirmait Gaël Ondoua, et je découvrais donc mes nouveaux coéquipiers. Compte tenu de ce contexte, tout s’est déroulé de façon positive pour moi. Maintenant, il me faudra encore un peu de temps pour parfaitement m’intégrer et amener davantage encore à une équipe de qualité. Notamment sur le plan offensif, un domaine que j’apprécie. Mais chaque chose en son temps.» Une patience qu’Alain Geiger demande aussi dans le délicat dossier qui doit permettre à Servette de dénicher cet attaquant puissant et rapide dont il a encore besoin. (nxp)